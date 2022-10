Po tom člověk touží od školy! stěžoval si naoko Brousek. A roli dostal

Když jednou Ondřej Brousek odcházel z Divadla Ungelt, naoko popuzeně prý pronesl: „Tak si tu dělejte Albeeho! Výborně! Po tom člověk touží od školy!“ Narážel tak na skutečnost, že pražská scéna chystá nové nastudování Příběhu ze zoo, prvotiny slavného amerického dramatika. V režii Jiřího Pokorného se zde měl objevil David Švehlík a David Novotný.

Právě druhý jmenovaný ale nakonec musel pro velké vytížení z příprav novinky odstoupit. Scéna tak jako záskok sáhla právě po Brouskovi. Tedy herci, který v Ungeltu poslední rok slaví úspěch s představením Krásná vzpomínka. „(Dramaturg) Pavel Ondruch zaslechl, jak si takto z legrace stěžuji. A netrvalo ani měsíc a roli mi nabídli,“ směje se Brousek. „Říkal jsem si: No tak pozor, tohle mi spadlo jako z nebe. Když jsme se spolužáky v sedmnácti letech znuděně poslouchali teorii a dějiny divadla, tak nás Albee po přečtení tak zaujal, že jsme si říkali, že je to přesně ta dramatika, co by nás bavila. Tak je to tady,“ vzpomíná herec.

Příběh ze zoo sestává prakticky pouze z dialogu na lavičce newyorského Central Parku. „Jednota místa i děje zachována. Nechali jsme to zasazené do konce padesátých let. Albee zde vypráví o setkání dvou lidí z opačných konců společnosti,“ přibližuje Brousek novinku, kterou Ungelt o víkendu uvedl v premiéře. „Hraji Petera, který je zajištěný. Má dobrou práci, manželku, dvě dcery, dvě kočky, dvě andulky. David ztvárňuje Jerryho, odpadlíka, outsidera. Společně řešíme, jak člověk může navazovat kontakt a vztah s lidmi, zvířaty i věcmi. Jak vůbec existovat v tom světě, kterému Jerry právě říká zoo,“ přibližuje Ondřej Brousek. „Příběh ze zoo je vlastně příběh o světě kolem nás. O tom, jak jsme druhými přijímáni, jak jsme přijímáni společností a kam vlastně můžeme zapadnout,“ dodává.

Edward Albee hru napsal už v roce 1958, jeho prvotinu později označili za jednu z nejlepších aktovek vůbec. Amerického autora diváci Ungeltu znají už z Hry o manželství, tedy inscenace s Chantal Poullain a Jiřím Schmitzerem, která se stala nejreprízovanějším kusem v dějinách této scény. „Když Albee v roce 2016 zemřel, obnovili jsme úvahy o tom, jak připomenout jeho tvorbu,“ vysvětluje dramaturg Ondruch. „Příležitost se naskytla v okamžiku, kdy jsme začali hledat text na tělo Davidovi Švehlíkovi,“ dodává.

Svěží dílo

Novinka tak bude nejstarším textem, po kterém v pražské komorní scéně sáhli. „Ty roky tam rozhodně znát nejsou. Je to velmi svěží a sugestivní dílo. Vezměte si Virginii Woolfovou, ta se dá hrát pořád,“ ubezpečuje Brousek v narážce na dramatikův nejslavnější počin.

Samotný Příběh ze zoo se v samém závěru Albeeho umělecké dráhy dočkal rozšíření, autor totiž dopsal ještě jeden úvodní obraz. „Svého času měl Albee dokonce ve smlouvě, že se to muselo hrát takto kompletní. Jednalo se vlastně o první akt nazvaný At Home. Pojednával o mém Peterovi. Albeemu totiž vytýkali, že této postavě nevěnoval tolik prostoru,“ potvrzuje Brousek.

V Ungeltu se ale diváci dočkají původní verze z roku 1958. V novém překladu Pavla Dominika.

Sám Brousek nyní dokončuje práci na třetí symfonii, kterou si u něj objednala zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů. „To by mělo být někdy v únoru. Zároveň spolupracujeme s Ondrou Brzobohatým na hudbě k animované verzi Pyšné princezny,“ dodává ke svým hudebním aktivitám.

Nejbližší repríza Příběhu ze zoo je v plánu na už v úterý večer a následně 31. října.