Prezident se bavil s Cimrmany. „Dobyl“ severní pól, pak se fotil s herci

Prezident Petr Pavel vyrazil za kulturou. Ve středu navštívil oblíbené Divadlo Járy Cimrmana na pražském Žižkově a v hledišti se bavil při ikonické hře Dobytí severního pólu. Na závěr představení se přidal k potlesku ve stoje a vyfotil se i s hereckým souborem v čele s jedním z duchovním otců Cimrmanů Zdeňkem Svěrákem.
Setkání prezidenta Petra Pavla s představiteli divadelního Dobytí severního pólu v Žižkovském divadle Járy Cimrmana. (14. ledna 2025)

Fotografie prezidenta v hledišti sdílelo divadlo na svém Facebooku. Pavel se po představení sešel mimo jiné se Zdeňkem Svěrákem nebo hercem Ondřejem Vetchým.

Prezident ve středu navštívil divadelní představení Dobytí severního pólu, které je jednou z nejoblíbenějších inscenací slavného pražského souboru.

Podle fotografií se však prezident v divadle objevil bez manželky Evy Pavlové pouze se svou ochrankou. Pavlova návštěva byla divadlu z bezpečnostních důvodů dopředu avizována.

Prezidenti v Národním: Zeman a Klaus nepřišli nikdy, Zápotocký na vlastní hru

Hlava státu se po představení v zákulisí potkala nejen se Zdeňkem Svěrákem nebo Ondřejem Vetchým, ale i Petrem Reidingerem, Markem Šimonem nebo Robertem Bártou. V pozadí skupinové fotografie je vidět také portrét režiséra představení Ladislava Smoljaka, který v roce 2010 zemřel.

Pavlova návštěva kulturních událostí není ojedinělá. Prezident navštěvuje společenské akce poměrně často. Čerstvě po zvolení, ještě před svou inaugurací, navštívil s manželkou představení Naši furianti v Národním divadle. Loni v létě pak zavítal na představení Slováckého divadla v Uherském hradišti v rámci Rožnovských slavností.

Vary vyhrál český film Raději zešílet v divočině, Pavel doprovodil Bartoškovou

Pavel patří také k velkým fanouškům festivalů z české produkce. Ani minulý rok prezident nevynechal populární festival Colours of Ostrava, kterého je věrný fanoušek již několik let. V roce 2022 navštívil po vzoru Václava Havla také trutnovský festival TrutnOFF, kde nestačil podávat ruce a fotit se s fanoušky.

Pavel si nenechá ujít ani události s velkou dávnou adrenalinu. V listopadu minulého roku navštívili motorkářskou show FMX Gladiators Games v O2 aréně. Akci si užil nejen jako divák, ale znovu i jako fotograf.

