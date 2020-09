Mana nabízí ženskou terapii, Minor drama vzducholodi Italia na pólu

Zábavná hra o ženské síle a přátelství, v níž nechybí humor, brilantní dialogy ani detektivní zápletka. To vše by měla nabídnout novinka Vršovického divadla Mana, kde ve čtvrtek večer uvedou odloženou premiéru inscenace 5 za 1.

„Jak už napovídá název, diváci uvidí pět žen. Ty se sejdou a prozradí divákům své třinácté komnaty. Každá z žen postupně odkryje svůj příběh. Vyjevené niterné pocity mohou korespondovat s pocity každého z diváků,“ naznačuje Stanislava Jachnická, která se zde objeví jako jedna z pětice žen. „Každá z nich má výrazný charakter. Já ztvárňuji postarší bohatou ženu advokáta, která je více méně v domácnosti. Za celý svůj život se necítí být naplněná a šťastná,“ přibližuje herečka svou roli.

Mužská stopa

„Je to komedie, ale ne komedie jednoduchého rázu. Diváci se nemusí bát, že jdou na psychologické drama,“ upozorňuje Jachnická a hned také dodává, že představení zaujme i muže. „Ženám to může pomoci jako terapie. Pro muže bude zajímavé vidět, co si ženy myslí a co neodhalí,“ uvažuje a dodává, že dalším mužským elementem večera je postava režiséra, novinku totiž podle předlohy italského dramatika Enrika Luttmana nachystal do Many Ondřej Zajíc. Vedle Jachnické se v 5 za 1 objeví ještě Dana Černá, Denisa Pfauserová, Tereza Vítů a Dana Sedláková.

Premiéru na čtvrteční večer chystá i další pražská scéna. Divadlo Minor hodlá poprvé uvést novinku s oficiálním názvem Ztroskotání vzducholodi Italia (řízené generálem Nobilem při návratu ze severního pólu do základního tábora v Kings Bay 25. května 1928).

V režii Jiřího Havelky zde ožije skutečný příběh expedice italského vzduchoplavce a objevitele Umberta Nobileho, který se svou vzducholodí Italia zkoumal severní pól.

Výprava, které se účastnil i Čech František Běhounek, skončila ztroskotáním. Tvůrci totiž hledali téma, kde lidé jednají v ohrožení života. „Pozornost je zaměřena především na pobyt na kře s nedostatečným vybavením a s několika raněnými,“ píše divadlo. Vhodné pro diváky od devíti let.