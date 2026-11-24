Ukrajinské umělkyně z kyjevského experimentálního Dakh Theatre, jež své vystupování označují za bizarní kabaret, ve svých představeních kombinují prvky divadla, tance, hudby a poezie. V současnosti reflektují zejména zkušenosti s ruskou agresí a boj o nezávislost své země.
V Praze od osmé hodiny večerní představí osmdesátiminutový performativní koncert s názvem Antidote. Připomenout divákům chtějí, že umění může být zdrojem síly, naděje a pravdy i v těch nejtemnějších časech. Jejich projekt je výzvou k jednotě a boji za budoucnost.
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Ještě před tím mohou od šesti hodin diváci navštívit diskuzi věnovanou tématu, jak dennodenní válečné hrůzy mění současnou uměleckou tvorbu Ukrajinců. V panelové debatě se při té příležitosti setkají umělecký šéf kyjevského divadla Dakh Theatre Vladyslav Trojickij, výtvarná umělkyně a performerka Darja Lukjanenko a spisovatelka Marie Iljašenko.
Od 24. listopadu do 11. prosince si pro návštěvníky DOX připravil kurátor Vladyslav Trojickyj multimediální výstavu Field of Memory, která chce nahlížet do nitra války na Ukrajině očima dětí. Diváky zde čekají osobní svědectví, dětské kresby, dokumentární materiály, animovaná a filmová tvorba. Projekt zdůrazňuje emocionální rozměr dětství narušeného ruskou invazí.
Hanba musí změnit stranu
Pražské křižovatky nadále lákají i na další program. Dejvické divadlo v koprodukci s Činohrou Národního divadla uvede ještě 26. a 27. listopadu inscenaci Proces Pelicot, vycházející z ostře sledovaného francouzského soudního případu Gisèle Pelicotové.
Scénické oratorium, jež napsala švýcarsko-francouzská dvojice Milo Rau a Servane Dècle, uvádí kulturní stanici Galaxie na pražských Hájích vždy od 18. hodin. Těšit se diváci mohou na Pavlu Beretovou, Ivana Trojana, Danielu Kolářovou, Lenku Krobotovou, Taťjanu Medveckou, Kláru Melíškovou, Martina Myšičku, Václava Neužila a mnoho dalších známých jmen.
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Proti sexuálnímu násilí. Dejvické divadlo uvede inscenaci Proces Pelicot
Gruzínský divadelní režisér Data Tavadze uvede 25. a 26. listopadu autorskou inscenaci Liberté [trigger warning]. Tedy pojednání o tom, jak moc formuje jazyk, jak se hanba stává nástrojem kontroly a jak propaganda kontaminuje kolektivní vědomí. Podle pořadatelů se jedná o nekompromisní úvahu o řeči svobody v dobách útlaku.
Tavadze využívá fyzické divadlo a imerzivní řešení prostoru, ve kterém se publikum ocitá v těsné blízkosti performerů a performerek. Premiéra se uskutečnila v roce 2024 v Gruzii jako přímá reakce na vládou zavedený zákon proti „propagandě“ LGBTQ+ a vyvolala bouřlivé protesty.
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Israel a Mohamed
Dokumentární režisér Mohamed El Khatib a tanečník flamenca Israel Galván se pokoušejí propojit své světy, způsoby tvorby a osobní cesty. V pomyslném dialogu napříč Středozemním mořem hledají společný jazyk založený na těle, jeho ranách a jizvách. Inscenaci Israel a Mohamed o tom, že rozdíly mohou být ve vztahu k druhým stejně přínosné jako podobnosti, přinese návštěvníkům DOX 10.-11. prosince.
Zkraje roku 2027 se pak uskuteční druhá část Pražských křižovatek. V 24. a 25. ledna přivítá DOX euforickou taneční performance Shout Twice dvojice Kateriny Andreou a Mélissy Guex. Diváky podle tvůrců čeká rituální zážitek, během kterého se tep performerek pomalu sladí s tepem publika.
Poslední tečkou za divadelním zastavením Pražských křižovatek v DOX bude inscenace z produkce Theater Basel – Znásilnění Lukrécie: Casting. Svůj nezaměnitelný rukopis představí argentinská režisérka Lola Arias českému publiku 9. a 10. února. Její autorské zpracování slavné Shakespearovy básně je citlivou a odvážnou výpovědí o tělesném zneužití a instrumentalizaci těla nejen v umělecké komunitě.
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V Avignonu ocenili český soubor Spitfire Company, vycházel z Havlovy Audience
Festival Pražské křižovatky vznikl před deseti lety jako připomínka bývalého prezidenta a dramatika Václava Havla. Nastartoval tak tradici divadelního festivalu, který se lidskoprávní tematice, společensky naléhavým příběhům a politickým přesahům věnuje právě skrze divadlo.