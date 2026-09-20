Tvůrci v čele s režisérem a duší projektu Lukášem Brychtou tehdy zabydleli celá tři patra starého domu a mnohým návštěvníkům nabídli vůbec poprvé zážitek jménem imerzivní divadlo. Tedy divadlo, kde neexistuje hlediště a jeviště a kde se diváci volně pohybují ve scéně mezi herci, kteří nezávisle na nich hrají. Pomezí tehdy zaujalo, posbíralo ceny a dalo vlastně název celému uskupení okolo Brychty.
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Jeho tým od té doby svůj pracovní přístup vybrousil k dokonalosti. Důkazem budiž novinka, kterou Pomezí hraje od tohoto června v pražském Laichterově domě pod názvem Mapa ticha. I sem vpouštějí diváky po malých skupinkách, aby se snáze rozptýlili po připravené scéně. Laichterův dům s rukopisem Jana Kotěry je působivá budova na Žižkově, jíž dominuje propracovaná a vkusně zrekonstruovaná písárna, někdejší srdce Laichterova nakladatelství.
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V imerzivním divadle je velice těžké postihnout celý děj – jednotliví herci totiž hrají své role současně na různých místech. Lze tedy zvolit jednu z možných taktik – buď sledovat konkrétního herce zákrutami domu, nebo zkusit pochytit co nejvíce střídáním různých postav. Třetí možností je nechat děj volně plynout, občas se nechat překvapit náhlým zvratem a postupně prozkoumávat všechna zákoutí tohoto živého jeviště.
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V Mapě ticha jsem tentokrát vybral první variantu a důsledně sledoval postavu v podání Andrey Uhlík Bereckové, tedy tajemnou ženu s kufrem, která má zálibu v knihách, do domu dorazila s jakýmsi posláním a má velmi specifický vztah se svou sestrou (Kateřina Neznalová). Neuspěl jsem. Herečka Andrea se mi časem ztratila v křivolakých chodbách plných schodů a já ji už přes ostatní bloumající diváky nedostihl.
Vrátil jsem se tedy k třetí a podle mého nejosvědčenější taktice. Velkou předností Pomezí je totiž vynikající scénografie, právě za ni soubor pravidelně sbírá ceny a nyní tomu patrně nebude jinak. Sklepení, schodiště, nejrůznější zákoutí – tam všude najdete něco, co ponouká fantazii a pomáhá budovat svět inscenace. V Mapě ticha odvedly vynikající práci Anna Gumboldt a Jana Hauskrechtová.
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Už jen proto se vyplatí nezvyklé dvouhodinové divadlo navštívit. Dalším plusem Pomezí je, že Brychtův tým zve diváky do zajímavých míst, jako je právě Laichterův dům anebo dříve Winternitzova či čelákovická Volmanova vila.