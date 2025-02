RECENZE: Původní Erbenova pohádka dostala tentokrát pořádně na frak

14:30

Na Hudební scéně Městského divadla Brno se opět potvrdilo, jak je nesmírně těžké inscenovat pohádku, která sice vychází z klasické Živé vody od Karla Jaromíra Erbena, ale jednak je upravena do veršů, z velké části zhudebněných, a jednak projde i značnými obsahovými změnami. Všechny takové úpravy by totiž měly odpovídat přísné pohádkové logice, a to se nepodařilo.