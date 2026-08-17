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Po nehodě na kole zemřel Jan Boháč, člen Divadla Sklep a majitel slavonické Besídky

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  8:17
Jan Boháč opravil ve Slavonicích hotel Besídka a chystá další rozšíření o další

Jan Boháč opravil ve Slavonicích hotel Besídka a chystá další rozšíření o další pokoje v bývalé stodole. | foto: Ladislav Němec, MAFRA

Interiér hotelu Besídka ve Slavonicích
Interiér hotelu Besídka ve Slavonicích
Hotel Besídka ve Slavonicích
Interiér hotelu Besídka ve Slavonicích
5 fotografií
Ve Slavonicích na Jindřichohradecku zemřel v noci na neděli ve věku 70 let člen Divadla Sklep Jan Boháč, když havaroval na kole. Nehodou se zabývá jihočeská policie.

Jako první na ni upozornil server Blesk.cz. Že byl její obětí Boháč, ČTK potvrdili herci Jan Hrušínský a Milan Šteindler i šéf festivalu Filmová renesance Slavonice Milan Mrázek.

Boháč podle Mrázka ve městě podporoval veškeré kulturní dění, včetně filmového festivalu. „Byl to vizionář, věděl co má smysl podporovat a co ne. Náš festival mu dával smysl, chtěl, aby se ve městě něco dělo. Celou dobu mu šlo o to spojovat lidi a zkulturňovat prostředí. Vybudoval tady celou komunitu, takže nálada je tady teď pod psa. S jeho odchodem tady bude něco chybět. A těžko to někdo nahradí,“ řekl Mrázek.

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Jeden ze zakladatelů Divadla Sklep, Milan Šteindler, zase na Boháče vzpomínal jako na „motor“ řady akcí členů divadla, například „sportovně-pivních“. „Zdůraznil bych především sovětský večírek, kdy jsme byli všichni oblečení po sovětském způsobu a pili jsme sovětské nápoje - ruské šampaňské a vodku. A dělali jsme stejnou ostudu jako Rusové,“ řekl ČTK.

„Pan Boháč byl jmenován majitelem Divadla Sklep, protože jsme usoudili, že majitelem tohoto divadla nemůže být žádný chudák. Byl představitelem antické divadelní formy ve scénkách Divadla Sklep,“ doplnil.

Na hercovo úmrtí reagovalo i Divadlo Sklep sdílením příspěvku herečky Hany Kušiakové Pafkové. „Honza Boháč, ‚majitel divadla‘ Sklep, duch Slavonic, to dnes v noci cestou na kole z Besídky stočil a vyjel nahoru. Moc brzo, sakra, moc brzo,“ napsala herečka.

Sedmdesátiletý Boháč byl spjatý nejen s Divadlem Sklep, ale i se slavonickou restaurací a hotelem Besídka, ze které vytvořil kulturní centrum. Byl jejím majitelem a provozovatelem.

Nehoda se podle mluvčího policie Jiří Matznera stala krátce po sobotní půlnoci. Její okolnosti teď policie zjišťuje, nařízená byla i zdravotní pitva. „Kolo cyklisty na sobě nemá žádné stopy srážky s vozidlem, ani při ohledání místa havárie nebyly zjištěny žádné stopy, které by nasvědčovaly zavinění druhou osobou,“ uvedl Matzner na webu policie.

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