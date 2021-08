RECENZE: Dítě? Děsím tě? zvolají bezejmenní třicátníci mezi regály

Leccos napoví už trailer, který k aktuální novince Plíce uveřejnil spolek OLDstars na svém webu. Divák zde uslyší hlasy obou aktérů nasazené na jejich avatary, tedy počítačové postavy, které ovládají. Oba vzrušeně debatují, zatímco vteřiny traileru dlouze plynou.

Divadelní spolek OLDstars dává prostor studentům a čerstvým absolventům hereckých škol, z jeho líhně vzešla už docela slušná řádka nyní zavedených jmen. Režie novinky se ostatně chopil člen Činohry Národního divadla Matyáš Řezníček. Vybral si text současného britského dramatika Duncana Macmillana, který se v Plících zaobírá dnešními třicátníky, jejichž dušemi se zmítají otázky, zda mít, či nemít dítě. Respektive jestli je pro naši zkoušenou planetu lepší, když na ni uvědomělá a ekologicky smýšlející dvojice přivede podobně vychovávaného potomka, či nikoli.



Ústřední téma nadhodí hned úvodní dialog. „Dítě?“ vykřikne ona. „Děsím tě?“ reaguje on. Bezejmenný pár, který si pro fatální debatu vybral romantické prostředí mezi regály Hornbachu, ztvárňují Eliška Vocelová a Petr Jeřábek.

Odvádí pozornost

Mladí herci se do svých rolí opřeli s vervou. OLDstars uvádí novinku ve svém bytovém divadle v pražské Košické ulici, diváci tedy výměnu názorů pozorují opravdu z bezprostřední blízkosti. Koberec, tepláky i bosé nohy dokreslují intimitu rozhovorů, které se většinou vedou v poklidu domova, nejlépe v posteli či na gauči. A Vocelová s Jeřábkem do svých rolí dokázali dostat potřebnou energii a touhu. Jejich souznění i rozpory se tak okolo přihlížejících diváků nesou celou místností až do nejzazších koutů.

Plíce OLDstars premiéra 9. srpna 2021 režie: Matyáš Řezníček hrají: Eliška Vocelová, Petr Jeřábek Hodnocení­: 60 %

Důležitým prvkem Řezníčkovy inscenace je televizní obrazovka uprostřed, která většinu času ukazuje směs bizarních videí, jimiž internet oplývá a jimiž se nejeden třicátník opájí. Dokreslovat sršatou debatu klipovitými záběry se zdá jako originální nápad, občas je však smyček, koláží a výseků katastrofických momentů tak moc, že divákovu pozornost zbytečně odvádějí.

Délka je obecně celkovým problémem jinak svižně zahraného kusu. Kdyby se tvůrci nebáli Macmilianův doslovný a možná až příliš předvídatelný text krátit, dosáhli by jistě ještě hutnější atmosféry, než se v malém prostoru po sto minutách pod rouškou dosáhnout dá.

Výkony Vocelové a Jeřábka jsou nicméně příslibem.