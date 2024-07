RECENZE: Pobaví i zaujmou. Kolářová, Krausová a Klepl straší na Pitevně

Sterilní, vykachlíkovaná místnost, pitevní stůl uprostřed. Do vysloveně nehostinného prostředí se náhle dostane stárnoucí herecká hvězda v podání Jany Strykové. Hned za ní vyjede z mrazicího boxu pokladní v podání Sabiny Remundové, bruslař Romana Štabrňáka a manželský pár Boba Klepla a Daniely Kolářové. Co je to za podivnou sestavu? A proč se sešli právě tady? Jen velice pozvolna se rozplétá bizarní letní komedie Davida Drábka, kterou autor osobně zrežíroval pro pražské Studio DVA, v premiéře na jeho Letní scénu Holešovice.

Nesourodá skupina hrdinů se totiž na pitevně ocitá v podivném meziprostoru. Už jsou sice všichni po smrti, ale přitom ještě definitivně neodešli na onen svět. Mají tedy prostor trochu zúčtovat se svým životem, uvědomit si své chyby a třeba i vnitřně leccos napravit. Podivná sestava nabízí autorovi vynikající pole pro vtipné dialogy.

Zvláště když na sebe naráží uštěpačná a jízlivá břitkost Strykové namyšlené hvězdy Medy se zemitostí a infantilností Remundové pokladní Divišky. Anebo vysloveně „nehynoucí“ láskyplné pošťuchování mezi Kleplem a Kolářovou. Drábek je skvělý pozorovatel a na zdánlivě fantaskní látce, kde dojde i na rozhřešení v podání zaseknuté robotky (pěvecky a pohybově skvělá Kateřina Marie Fialová), servíruje to naše klasické každodenní utkávání se se světem a životem vůbec.

Pitevna 75 % Studio DVA režie: David Drábek hrají: Jana Stryková, Sabina Remundová, Roman Štabrňák, Daniela Kolářová / Jana Krausová, Bohumil Klepl, Kateřina Marie Fialová

Když v druhé polovině večera začíná Pitevně trochu docházet dech, nasadí všichni herci vyšší rychlost díky vtipně podanému divadlu na divadle.

Pitevna může zdánlivě vypadat v dramaturgii Studia DVA jako odvážný krok, ve skutečnosti však přesně splňuje to, co zavedená scéna nabízí: humor, odlehčenou zábavu, známé tváře a i prostor na usebrání. Vždyť jak často přemýšlíte o tom, jak byste se na svůj život dívali z druhé strany?