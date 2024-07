Kolářová je sice dáma, ale divadelně otrlá, hlásí „šilény“ režisér Drábek

O čem novinka Pitevna bude? Ze snímků ze zkoušek to vypadá jako jakýsi mix hororu a sci-fi.

Kdepak, samá voda. Kulisy jsou svérázné, ale Pitevna se záhy ukáže být tím, čím je většina mých her: groteskou o lásce a smrti. Tedy v tomto případě lásce PO smrti. Naši hrdinové dostanou čas navíc, aby se usmířili se svými životy, přijali je a jejich duše tak mohly dál tančit s lehkostí peříček. No a do toho je to taky velká legrace, řekl bych.

Kde jste k novince našel inspiraci?

Víte, já jsem možná motovidlo v mnoha jiných směrech, ale vymýšlení a psaní příběhů je pro mě jako dýchání. Chodí to za mnou a já utkvěle vidím scény a slyším dialogy. Truman Capote kdysi pravil, že může vyhodit do vzduchu hrst slov a dopadnou mu pokaždé zpět na správně místo, že je sémantický Paganini.

Takže jste stejně jen do vzduchu vyhodil hrst a bylo?

Já se prostě ráno probudil v Dobřichovicích a najednou mě to celé napadlo, vstát jsem nemohl, jak mě to drapslo, kočka škrábala na dveře, ať vstávám a snídáme, že se ta čerstvě ulovená myš zkazí, ale já s pobaveným úsměvem načítal v peřinách tenhle dar z vesmíru a celé se mi to poskládalo a za pár týdnů to bylo napsané. Všechno ostatní muselo počkat. Takhle já to mám. Dlouho třeba nic, týdny ani čárku, a najednou je toho přes půl talíře. Jako když neopatrně otevřete láhev s kečupem.

Režisér a dramatik David Drábek

Je to vaše první režie pro Studio DVA, které obvykle cílí na širší publikum. Musel jste se při práci nějak krotit, nebo jste měl zcela volnou ruku?

Jen jsem dopsal, věděl jsem, že to nabídnu Michalovi Hrubému ze Studia DVA. Protože, víte, navzdory artovým ostruhám a polní trávě já taky miluji široké publikum. Zaujmout tak pestrobarevnou masu lidí, to beru vždycky jako výzvu. A čekat smích – a dočkat se ho, a čekat ticho, že bys špendlík uslyšel spadnout na zem a ruší to jen pošňupávání do kapesníků, to já miluju. A volba divadla se ukázala být zázračnou. Oni nejsou jen veleúspěšní, ale taky pečují o svoje lidi s nelíčeným zájmem a láskou. To mi v minulém angažmá chybělo. Po třech předpremiérách plné hlediště tleskalo vestoje, tak snad jsme se navzájem trefili.

Co na toto téma a váš druh humoru říkala Daniela Kolářová?

Daniela je sice dáma, ale divadelně věru otrlá a otužilá! Vždyť co se u Pařízka nadivočila a spolu pracujeme už počtvrté. Stejně tak mimořádně talentovaná Kateřina Marie Fialová, se kterou jsme byli v Městských. Zvědavý jsem byl na ostatní, vždyť maminka Boba Klepla prohlásila s gruzínským akcentem: „Drábjek? On šilény!“ A pak jsme se všichni zkoušením prosmáli a uteklo to utěšeně a já je mám rád a chci s nimi pracovat dál. Je to v Praze má oáza „pozitivní deviace“.

Co dalšího nyní v divadle chystáte?

Chci si udělat čas a pečlivě vystavět novou hru „Porcelánové nebe“. Měla by být poctou mému nejoblíbenějšímu dramatikovi - A. P. Čechovovi. Na letním sídle ve východních Čechách se v době první republiky uděje něco, co už dlouho toužím vystavět na jevišti. Předchozí období bylo u mě návratem ke kořenům. Po dvaceti letech jsem pracoval znovu v Moravském divadle v Olomouci a po sedmi v Klicperáku v Hradci. A i když návraty bývají ošidné a často z nich pálí žáha, tohle byla dvě nádherná zkoušení. Nechal jsem v těch dvou spanilých městech kus své tvůrčí DNA a potěšilo mě, že na ni tamní milci divadla nezapomněli. To byla obrovská vzpruha. Tak do obou měst se chci pracovně vracet.

Působíte nadále na volné noze, nebo se někde rýsuje angažmá?

Je krásné býti v divadlech hýčkaným hostem. Už jsem si těch angažmá užil dost a po čtyřiceti napsaných hrách a milionu režií chci zvolnit, věnovat se víc nejbližším plus různým duchovním výpravám, potřebuji volnost. A taky musím sníst všechny ty myši, co mi kočka Paní Kadrnožková uloví.

Před třemi lety jste zaujal literární prvotinou Ochechule, dočkají se čtenáři nějaké další knihy?

Pevně věřím, že ano. Chci složit fantasmagorický hold Stověžaté, pročež chystám román „Čtenáři odpadků“. Bude oslavou Prahy, všech bloudů v ní a snílků, co jí pomáhali vytvořit přídomek „magická“. Protože to ona stále je, i když bychom to ve shonu a turismu mohli přehlédnout. Opravdu není jen „kamenný stroj na peníze“, jak napsal tuším Kafka.