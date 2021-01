OBRAZEM: Těšte se s námi, vzkazují novoročenky ze světa filmu i divadla

16:57

Happy new... films. Případně Těšíme se na rok 2021. Těšte se s námi. To jsou jen některé z mnoha vzkazů, kterými své novoročenky doprovodily divadelní soubory, filmové společnosti festivaly či nakladatelé. Výběr z takzvaných „péefek“, co dorazily do kulturní rubriky iDNES.cz, si prohlédněte v galerii.