Konec Ypsilonky? Zdá se, že nás chtějí úplně zlikvidovat, bojí se Vacek

Minulý týden se na přání rodiny zhostil Petr Vacek těžkého úkolu a promluvil na pohřbu zesnulé kolegyně Jany Synkové. „Není to tak dávno, co jsme tam stáli kvůli Honzovi Schmidovi. Je prostě vidět, jak vše odchází a něco v mém životě končí. Bylo to ale i takové smíření s koncem,“ přemýšlí herec. „Lidé ji znali jako tu uječenou tetu Kateřinu, ale on to byl strašně plachý člověk. Citlivý a složitý,“ dodal ke své řeči.

To byla naprosto nečekaná událost. Ten den, co umřela, jsme na ni totiž čekali na třídním srazu. Volali jsme jí, nebrala telefon, spousta fórů… A do toho přijde Martin Mejzlík a říká, že Simona je mrtvá.