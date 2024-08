Energie bláznovství zůstává. Chce to školu pro akrobaty, říká principál Horníček

Tehdy vtrhli na česká jeviště jako velká voda. Parta vypracovaných mladíků, kteří bavili bezchybnou skupinovou akrobacií a též klukovskými vtípky a nadhledem. Psal se rok 2014 a soubor Cirk La Putyka dostal potřebnou konkurenci v podobě Losers Cirque Company. Tým okolo Petra Horníčka letos slaví deset let na scéně. Už stihl spoustu představení včetně oceňovaného Walls & Handbags. A také si otevřít vlastní divadlo v pražském Braníku či letní scénu v Anežském klášteře. Přibylo spoustu starostí, ovšem původní nadšení prý jeho týmu stále zůstalo.

Letos to v rámci festivalu Letní Letná vychází přesně na den deset let, kdy jste tu měli premiéru s tehdy začínajícím souborem Losers Cirque Company.

Ano, bylo to minulou neděli, 18. srpna.

Vzpomenete si na pocit, když jste před premiérou vstupovali do zaplněného šapitó?

My jsme tenkrát byli takoví nespoutaní. Plní energie a nadšení, že nás baví, co děláme. Když se teď ohlížím, byli jsme také dost naivní. V něčem jsme po premiéře Losers vystřízlivěli, ale z toho nadšení rozhodně ne. Prvních sedm let jsme opravdu dělali jen to, co nás bavilo. A moc neřešili finance a podobné věci.