Ze studenta cimrmanologie mezi tahouny souboru. Brukner slaví osmdesátiny

Písecký rodák Brukner je původním povoláním projektant. Po škole nastoupil jako projektant vzduchotechniky do ZVVZ Milevsko a po třech letech do pražského podniku Potravinoprojekt. Osmnáct let byl zaměstnán v ČTK – Pressfoto.

Do Divadla Járy Cimrmana jej se ženou pozval přítel Ladislav Smoljak. Bruknerova manželka se stala uvaděčkou, sám Brukner působil od roku 1967 nejprve jako oponář a kulisák. Přes roli studenta cimrmanologie v semináři hry Hospoda na mýtince se vypracoval ve kmenového herce souboru. Pro jeho herectví je typický komicky nesmělý, naivní projev podpořený vysoko položeným hlasem. Podle vyprávění Zdeňka Svěráka na albu Odskok jednou režisér Jaroslav Papoušek označil Petra Bruknera za „největšího českého žijícího naivního herce“.

Jednou Brukner vyprávěl o tom, že z jeho rodinné příhody se stala známá filmová hláška: „Je to hláška z filmu Jako jed, kdy jde Zdeněk Svěrák se svou filmovou manželkou Libuší Švormovou spát, zhasne a ona ho za chvíli odbude: ‚Ne, Pavle, už je moc pozdě. Já mám zítra ráno stání,‘ a Zdeněk si povzdychne: ‚No jo, ale já mám stání dnes!‘ To se opravdu odehrálo v naší ložnici.“

Od 70. let 20. století se objevoval i ve filmu, nejprve ve snímcích z pera dvojice Smoljak-Svěrák, později i v jiných. Většinou se jednalo o epizodní, ale výrazné role. Vystupoval i v dětském televizním pořadu Kouzelná škola a v dokumentu Život hledáčkem Petra Bruknera.

Mezi jeho záliby patří fotografování, kterému se věnuje od deseti let. Jako fotograf se považuje za samouka, amatéra, i když 13 let pracoval jako redaktor v nakladatelství Pressfoto. „Čili já jsem se tam s těma špičkovýma kanonama české fotografie setkal, (... ) třeba s panem Sudkem, Hájkem, Brožkem ... oni byli profesionálové, já jsem naprostý amatér,“ řekl jednou.

V roce 2021 vyšla Bruknerova kniha vzpomínek nazvaná Jen tak jsem šel kolem. Jeho manželka Eva je advokátka. Mají spolu tři děti.