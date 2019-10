Nobelista Handke píše hru o Čechovi, který se upálil u Palachova pomníku

Handke to řekl pátečnímu vydání rakouskému magazínu News. Hra o Adamcovi má být poprvé uvedena v létě 2020 na Salcburském festivalu, který je významným svátkem klasické hudby a divadla.



Hra podle Handkeho nevzniká na objednávku pro salcburské slavnosti. „Festival po tom jednoduše skočil. Byl to krásný spor mezi (vídeňským divadlem) Burgtheater a Salcburkem,“ poznamenal.

Handke se na Adamce nezaměřil poprvé, věnoval mu jednu kapitolu již ve svém románu Die Obstdiebin (Zlodějka ovoce), který vyšel v roce 2017. Sebevraždu českého mladíka spisovatel vnímá jako protest proti vládě peněz a vlivných lidí.

Devatenáctiletý Adamec, který byl studentem střední průmyslové školy v Humpolci, se v roce 2003 na rampě u Národního muzea na Václavském náměstí v Praze polil hořlavinou a zapálil; hořící tělo dopadlo k památníku Jana Palacha. Přes rychlý zásah kolemjdoucích, hasičů i lékařů po 40 minutách oživování v sanitce Adamec zemřel.

U sebe měl vedle třístránkového materiálu Akce pochodeň 2003, v němž popisoval problémy světa, ještě dopis na rozloučenou. Z něj podle policie vyplynulo, že řešil osobní problémy. Policisté mladíka stíhali pro podněcování k trestným činům. Adamec věnoval své internetové stránky takzvaným darkerům, kteří přerušují dodávky elektřiny úmyslnými zkraty vysokého napětí.

Výběr Handkeho laureátem Nobelovy ceny za literaturu vyvolal překvapení kvůli jeho prosrbským postojům, což vyvolalo kritiku například v Kosovu, v Albánii či mezi pamětníky masakru v bosenské Srebrenici, kde jednotky bosenských Srbů zavraždili přes 8000 lidí.

Sám Handke, který byl odpůrcem leteckých útoků NATO na Srbsko během kosovské války na konci 90. let a v roce 2006 řečnil na pohřbu srbského vůdce Slobodana Miloševiče, prohlásil, že je udělením prestižní literární ceny udiven. To zopakoval i v rozhovoru s magazínem News, ve kterém řekl, že s Nobelovou cenou vůbec nepočítal. „A to z důvodů, které můžete předpokládat,“ dodal s odkazem na svou kontroverzní pověst.