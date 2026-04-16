RECENZE: O lásce nejen pozpátku. V muzikálu září Fialová a Rychlý drží krok

Tomáš Šťástka
  12:44
Živá hudba a pěvecký výkon Anny Prášilové Fialové je hlavním lákadlem komorního muzikálu, který nastudovalo pražské Divadlo Hybernia. Křehké dílo originálním způsobem vyprávějící právě o křehkosti vztahu zaujme i scénou a několika vynikajícími čísly v podání Ondřeje Rychlého, který ztvárňuje Fialové protějšek.
Muzikál Pět let zpět s Annou Prášilovou Fialovou a Ondřejem Rychlým

Muzikál Pět let zpět s Annou Prášilovou Fialovou a Ondřejem Rychlým | foto: Divadlo Hybernia

Komorních muzikálů, kde nejde o bombastickou výpravu, obří choreografie a celkovou snahu diváka utáhnout velkým zážitkem, nabízí česká produkce stále pomálu. Jsou to přitom právě takové kusy, které dokážou vysvětlit, v čem tkví síla tohoto oblíbeného, ale často zatracovaného žánru.

Dobrým příkladem je i lednová muzikálová novinka pražského Divadla Hybernia s názvem Pět let zpět s Annou Prášilovou Fialovou a Ondřejem Rychlým v hlavních – a vlastně jediných – rolích.

Dílo amerického skladatele Jasona Roberta Browna nabízí jednoduchý příběh milenců, posléze manželů. Cathy je začínající herečka, Jamie mladý spisovatel. A zatímco jemu se začíná čím dál více dařit, její kariéra jde pro dobro vztahu trochu stranou.

Že to nedělá dobrotu a že to s velkou láskou špatně skončí, můžeme klidně prozradit, protože se tím netají ani tvůrci. Muzikál Pět let zpět totiž nabízí zajímavou formu, jak takový – zdánlivě banální – příběh podat. Zatímco mužský hrdina vypráví chronologicky, ženská hrdinka to bere odzadu – začíná rozchodem a končí seznámením. Příběh se tak protne pouze v momentě svatby.

Nezvyklou strukturu v Hybernii zrežíroval Petr Hašek, ústřední tvář hravého souboru Geisslers Hofcomoedianten. Scéně vévodí velký kolotoč, který herci při svých číslech využívají – tu se promění v byt novomanželů, tu pozadí baru, kde se poprvé seznámí... Otočná scéna dodává muzikálu na dynamice a skýtá dobré možnosti pro malou company, jež oba hlavní protagonisty doplňuje.

Předností novinky je jednoznačně živá hudba v nastudování Kryštofa Marka a Petra Ožany. A pak pochopitelně výkony. Multitalentovaná Anna Prášilová Fialová je pro takovou produkci vysloveně stvořená – specifická barva jejího hlasu, velký rozsah i její herecké schopnosti jsou hlavním důvodem, proč se novinku vyplatí vidět.

Ondřej Rychlý s Fialovou sice drží krok jen tak tak, ovšem i on platí za umělce, kterým bylo shůry dáno více než jednou. Zpočátku se v pěveckých číslech trochu hledá, ovšem v těch nejvýraznějších momentech (nejen vánoční vyprávění) září i on. Tvůrcům se povedlo dát dohromady zajímavou, talentovanou a neokoukanou dvojici.

RECENZE: O lásce nejen pozpátku. V muzikálu září Fialová a Rychlý drží krok

Muzikál Pět let zpět s Annou Prášilovou Fialovou a Ondřejem Rychlým

Živá hudba a pěvecký výkon Anny Prášilové Fialové je hlavním lákadlem komorního muzikálu, který nastudovalo pražské Divadlo Hybernia. Křehké dílo originálním způsobem vyprávějící právě o křehkosti...

16. dubna 2026  12:44

