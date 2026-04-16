RECENZE: O lásce nejen pozpátku. V muzikálu září Fialová a Rychlý drží krok
Komorních muzikálů, kde nejde o bombastickou výpravu, obří choreografie a celkovou snahu diváka utáhnout velkým zážitkem, nabízí česká produkce stále pomálu. Jsou to přitom právě takové kusy, které dokážou vysvětlit, v čem tkví síla tohoto oblíbeného, ale často zatracovaného žánru.
Dobrým příkladem je i lednová muzikálová novinka pražského Divadla Hybernia s názvem Pět let zpět s Annou Prášilovou Fialovou a Ondřejem Rychlým v hlavních – a vlastně jediných – rolích.
Nejtěžší pěvecká výzva, shodují se Rychlý a Fialová při zkouškách komorního muzikálu
Dílo amerického skladatele Jasona Roberta Browna nabízí jednoduchý příběh milenců, posléze manželů. Cathy je začínající herečka, Jamie mladý spisovatel. A zatímco jemu se začíná čím dál více dařit, její kariéra jde pro dobro vztahu trochu stranou.
Že to nedělá dobrotu a že to s velkou láskou špatně skončí, můžeme klidně prozradit, protože se tím netají ani tvůrci. Muzikál Pět let zpět totiž nabízí zajímavou formu, jak takový – zdánlivě banální – příběh podat. Zatímco mužský hrdina vypráví chronologicky, ženská hrdinka to bere odzadu – začíná rozchodem a končí seznámením. Příběh se tak protne pouze v momentě svatby.
Nezvyklou strukturu v Hybernii zrežíroval Petr Hašek, ústřední tvář hravého souboru Geisslers Hofcomoedianten. Scéně vévodí velký kolotoč, který herci při svých číslech využívají – tu se promění v byt novomanželů, tu pozadí baru, kde se poprvé seznámí... Otočná scéna dodává muzikálu na dynamice a skýtá dobré možnosti pro malou company, jež oba hlavní protagonisty doplňuje.
Pět let zpět
Divadlo Hybernia
premiéra 17. ledna 2026
režie: Petr Hašek
hrají: Anna Prášilová Fialová, Ondřej Rychlý, Zuzana Kábrtová-Havrlantová / Klára Kočárková / Kristýna Stránská, Karel Jinda / Martin Leška / Josef Veselý, Petr Ožana / Jakub Urban
Předností novinky je jednoznačně živá hudba v nastudování Kryštofa Marka a Petra Ožany. A pak pochopitelně výkony. Multitalentovaná Anna Prášilová Fialová je pro takovou produkci vysloveně stvořená – specifická barva jejího hlasu, velký rozsah i její herecké schopnosti jsou hlavním důvodem, proč se novinku vyplatí vidět.
Ondřej Rychlý s Fialovou sice drží krok jen tak tak, ovšem i on platí za umělce, kterým bylo shůry dáno více než jednou. Zpočátku se v pěveckých číslech trochu hledá, ovšem v těch nejvýraznějších momentech (nejen vánoční vyprávění) září i on. Tvůrcům se povedlo dát dohromady zajímavou, talentovanou a neokoukanou dvojici.
Recenze: Místo zločinu České Budějovice 60 %, 96 hodin: Odplata 50 %, Velká čínská zeď 50 %, Život v hajzlu 55 %, Apokalypsa v Hollywoodu 50 %, Raději zešílet v divočině 70 %, Muži v černém 2 40 %, Skyfall 65 %, Modrá krev 65 %, RED 70 %, Neviditelný 65 %, Matrix Resurrections 80 %, Personal Shopper 50 %, Zmizelá 75 %, Vetřelec: Romulus 80 %
Koukněte na ty blbečky, jak se radují, smál se Petr Fiala s Andělem v náručí
Skupinou roku se na letošních cenách Anděl stala Mňága a Žďorp. Jedinečný úkaz, který už mnoho let brázdí česká koncertní pódia a má svou jedinečnou poetiku a také humor. Rozhovor bezprostředně po...
Anděly mají Prokop, Vytisková či Mňága, rapeři „vyfakovali“ Klempíře i další
Na pražském Výstavišti se udílely hudební ceny Anděl za rok 2025. Dvě sošky získal Michal Prokop, uspěla raperská dvojice James Cole & Idea či seskupení Gufrau, Victor Kal a Rohony. Objevem roku se...
Sklář Janecký se pochlubil fotkou s DiCapriem. Bylo mi ctí, dodal
Americká herecká superhvězda Leonardo DiCaprio aktuálně v Česku natáčí s renomovaným režisérem Martinem Scorsesem thriller What Happens at Night. Pauzu mezi natáčením využil k procházce na Malé...
Asia Express 2026: Kdo vypadnul, kdo se vrátil a kdy sledovat nové díly
Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Cílem účastníků je projet Laos, Kambodžu a Thajsko za jeden dolar denně. Která z devíti dvojic zůstává v soutěži...
Zemřel Mario Adorf, představitel padoucha Santera, který zastřelil Vinnetouovu Nšo-či
Ve věku 95 let zemřel jeden z nejvýznamnějších německých herců Mario Adorf. Hrál otce v Plechovém bubínku či padoucha Fredericka Santera ve Vinnetouovi. S odvoláním na hercova manažera Michaela...
Putin měnil zákony roky, Trump dělá vše ilegálně a rychleji, líčí režisér filmu Pan Nikdo
Dokument Pan Nikdo proti Putinovi dobyl svět a vynesl režisérovi Davidu Borensteinovi Oscara. V rozhovoru pro iDNES.cz tvůrce varuje, že zatímco Putin upevňoval moc více než dekádu, ve Spojených...
Madonna chystá nové album, naváže na úspěšnou desku vydanou před 20 lety
Americká zpěvačka Madonna chystá nové album, které bude pokračováním její desky Confessions On A Dance Floor z roku 2005. Ve středu na sociálních sítích oznámila, že vyjde 3. července. Zveřejnila...
RECENZE: Další brněnský trhák. Laskaví Vikingové se vypořádali se zlem. I dnešním
Velká očekávání provázela světovou premiéru muzikálu ViK!NG v Městském divadle Brno zejména proto, že jej stvořili titíž autoři jako jiný zdejší úspěšný původní muzikál Devět křížů. Navíc i režie se...
Praly se v něm dobré i špatné stránky, ukazuje dokument o Davidu Stypkovi
Hudebník a básník, ale také živel, jehož výrazný projev a texty plné obraznosti trvale změnily podobu české populární hudby. To byl David Stypka, který zemřel v roce 2021. Dokumentární film Neboj,...
Náprava si vyžádá čas, uznal kritizovaný raper Ye. Odložil koncert ve Francii
Americký raper Ye, dříve známý jako Kanye West, odkládá koncert ve francouzském Marseille v době, kdy čelí kritice za dřívější oslavování nacismu a antisemitské výroky. Osmačtyřicetiletý hudebník,...
Jsou to dvě piva měsíčně. Zrušení poplatků je populismus, vzkazují herci a režiséři
Absurdní. Dejte raději peníze do zdravotnictví. Proč neplatit dobrovolně i daně? To je pouze část ohlasů, jimiž zástupci kulturní sféry reagují na zrušení koncesionářských poplatků, jež zamýšlí...
Jako by dálniční známky platili lidé bez aut, komentuje rušení poplatků Zelenka
V novém nastavení by ve svých daních platili provoz ČT i lidé, kteří k jejímu vysílání nemají přístup. Stejně jako kdyby se zrušily dálniční známky a náklady v daních zaplatili i lidé, kteří auto...
Koho táhne true crime? A proč právě ženy? Odpověď nabízí raná výchova i biologie
Co by to bylo za televizní stanici bez vlastní kriminálky? Co by to bylo za knihovnu bez krvavé detektivky? Násilí, krev i vraždy jsou motivy, které lidskou společnost odedávna děsí, ale zároveň...
Picasso za pár tisíc. Muž v tombole vyhrál obraz v hodnotě 25 milionů korun
Když kultura pomáhá. Tak lze nazvat pařížskou dobročinnou akci, v níž zájemci mohli koupí lístku do tomboly přispět na léčbu Alzheimerovy choroby. Charitativní loterie již potřetí prodala některý z...
Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...
Televize Barrandov míří do konkurzu, vysílání ale nekončí
Společnost Barrandov televizní studio (BTS), která provozuje Televizi Barrandov, zamíří v tomto týdnu do konkurzu. Nepodařilo se jí uskutečnit reorganizaci, kterou jí soud povolil v létě 2024....
Už ne pan Grey, ale Aragorn. Jamie Dornan nahradí Vigga Mortensena v Pánu prstenů
Připravované pokračování Pán prstenů pro svůj prequel Hon na Gluma ulovilo další zvučné jméno. V roli tajemného hraničáře a budoucího krále ze světa Středozemě se objeví britský herec Jamie Dornan....