Nejtěžší pěvecká výzva, shodují se Rychlý a Fialová při zkouškách komorního muzikálu

Autor:
  11:54
Divadlo Hybernia finišuje na svých prknech uvedení vztahového dramatu amerického skladatele Jasona Roberta Browna Pět let zpět, v originále The Last Five Years. Komorní muzikál vtáhne diváky netradičním způsobem do partnerské pětiletky herečky Cathy a spisovatele Jamieho v podání Anny Prášilové Fialové a Ondřeje Rychlého. Pro oba je inscenace založená na výkonech pouze dvou herců prozatím největší pěveckou výzvou.

„S Jaimiem je konec, tak za čím teď jít? Některé jizvy už nezvládnu skrýt. Lekce z níž má si snad poznání vzít, vždyť čas rychle pádí dál. Ty přece víš jak žít, tak proč bys zpátky bral, co já teď ztrácím,“ zpívá Anna Prášilová Fialová v úvodní ukázce jako rozchodem zdrcená herečka Cathy.

„Je to komorní muzikál, velmi intimní, o vztahu dvou lidí, o tom jak probíhá. Jeden z nich to vypráví od začátku a druhý od konce, takže i formálně je hodně zajímavý,“ prozrazuje režisér inscenace Petr Hašek.

Oproti americkému originálu, kdy se postavy v ději vzájemně míjejí a jen jedinkrát se během představení setkají až u oltáře, se tvůrci české verze rozhodli dát dvojici větší prostor ve společných číslech.

Oskar Hes si letos zahraje Romea i Baťu, blíží se muzikály Snowboarďáci i Frozen

Muzikál je od začátku nabitý svižnými jazzovými a popovými písněmi i smutnými baladami, ve kterých se sám najde nejeden divák.

„Hudba je přenádherná, ale velmi těžká. S Ondrou (Rychlým) jsme se shodli, že je to pro nás nejtěžší pěvecká výzva, a že jsme daleko od komfortní zóny. A pak mě uklidnilo, že i muzikanti říkali, že je to opravdu strašně těžké,“ říká o představení Prášilová Fialová. Podle jejích slov si diváci z představení odnesou velký, emocemi nabitý zážitek.

„Je to sonda do vztahu těch pět let zpět, takže je jasné, že to není černobílé, že by Jaime byl špatný a Cathy byla ta dobrá. Snažím se Jaimeho ztvárňovat tak, že to má v duši a srdci hezky poskládané a jen se někdy nechá smést tím, co se děje kolem něj. Což já někdy v podstatě taky,“ dodává ke své postavě její herecký partner Ondřej Rychlý.

Harold a Maude. Daniel Krejčík si myslel, že se musí Elišce Balzerové vyrovnat

Nastudování náročného kusu si pod taktovku jako korepetitor herecké dvojice vzal Petr Ožana, kterému jsou oba účinkující za jeho pomoc velmi vděční. Ožana je zároveň součástí komorního orchestru, který představení přímo na jevišti doprovází. Hudebního vedení se v tomto případě ujal hudebník Kryštof Michal (bývalý frontman kapely Support Lesbiens – pozn. redakce).

Přípravy představení jdou v posledních dnech do konečného finále a sami účinkující se na divadelních prknech intenzivně vžívají do náročných čísel plných emocí.

Oficiální premiéra pro veřejnost je naplánovaná na sobotu 17. ledna. Vstupenky jsou nyní k dostání na stránkách a pokladně divadla Hybernia.

13. ledna 2026  11:54

