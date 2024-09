RECENZE: Metal a machismus končí, tvrdí Perseidy. Bohužel nesrozumitelně

Neotřelé postupy, známá herecká jména, ale i specifická atmosféra končícího léta ve večerním plenéru pražského ostrova Štvanice. To všechno rok co rok vytváří pod hlavičkou místního souboru Tygr v tísni neopakovatelné momenty.

Letos zde dostal šanci režisér Adam Steinbauer, který dle textu Simony Petrů a Tomáše Ráliše zinscenoval moderní pohled na antický mýtus o Perseovi. Hraje se na samém západním cípu ostrova s výhledem na místní bikepark i oprýskanou kavárnu Fuchs. Právě zde vyrostlo speciální lešení (autorkou Magdaléna Teleky), které má dle tvůrců připomínat plošinové videohry konce minulého století.

Perseus zde skáče od jednoho úkolu k druhému, aby postupně dorazil až k mytické Meduse. Tvůrci se na ikonickou postavu řeckých bájí a ústřední moment hrdinovy odysey dívají neotřele. Medusa je v jejich podání stárnoucí žena, nebohá oběť násilí. Král Polydektés (ten, který Persea vyslal na nebezpečné dobrodružství, aby mohl svést jeho matku Danaé) je zde znázorněn jako představitel starého machistického světa.

Stejnou roli reliktu z minulosti zde pak plní i živá hudba, skupina okolo Matyáše Krtičky a Lukáše Klavrzy totiž podle tvůrců nabízí „klasickou rockovou a metalovou estetiku, která už svůj účel splnila a stala se kýčem“. V postavě Persea, který se během svých dobrodružství stává mužem, pak tvůrci řeší problematiku současného postavení muže ve světě.

Zajímavá témata a neotřelé pohledy na klasický příběh bohužel sráželo zpracování a technické problémy (na repríze 3. září). Když se ovšem v úvodu večera spolu s postupujícím soumrakem rozezní první numetalové tóny, vypadá to na působivý večer. V podobném duchu zde totiž před čtyřmi lety Tygr v tísni zaujal představením Šílený Herkules. To se hrálo pod obloukem Hlávkova mostu o kus dál po proudu a o hudbu se staralo rapmetalové duo P/\ST. Svižná hudba doprovodila stejně tak svižnou režii a tehdejší ročník Antické Štvanice nabídl jednu z nejzajímavějších premiér roku.

Sázka na podobnou strukturu však tentokrát vyšla jen z poloviny. Působivě hlučný a patrně potřebně „machistický“ hudební doprovod zde zní ve skvělém kontrastu ke křehkému zpěvu Andrey Steinbauer (Andromeda). Samotná činoherní složka ale za tou hudební těžce zaostává. Hercům není dobře rozumět, promluvy mezi přehnaně expresivním Ondřejem Kolínem (Polydektés) a klidným Markem Kristiánem Hochmanem (Perseus) vyznívají do ztracena.

Perseidy 50 % Tygr v tísni (Antická Štvanice) premiéra 1. září 2024 režie: Adam Steinbauer hrají: Mark Kristián Hochman, Ondřej Kolín, Eva Leinweberová, Andrea Steinbauer

To málo, co lze zachytit, však svědčí o působivosti a promyšlenosti samotné předlohy; bohužel tedy patrně selhává režie. Představení chybí jakákoli gradace a tak se Perseus jen zaměnitelně plouží od jednoho setkání ke druhému. V tomto kontextu nepomáhá ani obsazení čtveřice herců do vícero rolí. A stejně tak přehnaná délka celého představení. Ani vtipné využití světelných mečů celkový dojem nezachrání.

Antická Štvanice nicméně nadále patří mezi nejoriginálnější letní divadelní projekty, na které lze v Praze vyrazit. Sympatická snaha hledat něco nového a neustrnout ovšem občas její tvůrce zavede do slepé uličky. Těšme se tedy na příští ročník.