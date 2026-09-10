Dosud neuvedenou Havlovu zprávu z vězení spojili s Lukašenkovým peklem

Temnou celu osvětluje pouze videoprojekce zobrazující tváře disidentů. Následuje ostré světlo a z reproduktorů se ozve hlasitá hudba. Bezejmenný vězeň se mechanicky obleče a řečí těla divákovi předává své niterní prožitky a emoce. Po padesáti minutách následuje dlouhotrvající potlesk pro muže, na jehož výkonu celé představení stálo, performera Romana Zotova-Mikšina.
Jeho podíl na inscenaci ocenil i režisér Petr Boháč. „Je fantastický. Roman je Rus, takže to je jeho téma,“ sdělil iDNES.cz. Společně úzce spolupracovali na aktualizaci původního libreta, které se rozhodli rozšířit o pohledy bývalých politických vězňů represivních režimů. „Dílo jsme komparovali s výpověďmi žen, především žen, které si prošly Lukašenkovým peklem. Získali jsme nový materiál pro to, abychom udělali ryze současnou věc.“
Jednou z bývalých politických vězeňkyň, která s přípravou pomáhala, je běloruská aktivistka Palina Šarenda-Panasjuková. V roce 2021 byla uvězněna za urážku běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka a ve vězení strávila zhruba čtyři roky, nyní žije s rodinou v Polsku. O existenci inscenace Perpetuum Havel se dozvěděla až na svobodě.
Libreto bylo předtím součástí Knihovny Václava Havla. Umělecký ředitel Laterny magiky Radim Vizváry o něm Boháče zpravil a společně usoudili, že je dostatečně nosné i pro Národní divadlo. Aktivistka herce kontaktovala sama a společně s dalšími vězeňkyněmi se rozhodly pomoci vytvořit věrohodné představení – docházely na nácviky a poskytovaly rady.
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„Na jednu zkoušku přivedla své kamarádky, se kterými tam seděla, a já jsem vlastně skoro nemohl hrát, bylo to jako paralýza. Co jim já můžu o tomto tématu říct?“ podělil se Zotov-Mikšin. „Když to skončilo, byly strašně vděčné, že tohle téma otevíráme. Vlastně měly jenom technické poznámky, že ta postel nemůže být takhle, že musí být jinak – spíše konkrétního rázu.“
Šarenda-Panasjuková divadlo ocenila jako „dokonalou formu“, jak tragickou zkušenost předat dál. „Myslím, že to je moje mise ty těžké věci zpracovávat. Překračovat je uvnitř sebe a přenášet dál. Mluvit o svobodě Běloruska, mluvit o pomoci od Evropy, kterou potřebujeme, a vzdělávat lidi,“ podělila se. Havlovo libreto bohužel nečetla, ale promlouvá podle ní ke každému, kdo si prošel represivním režimem. Dodala, že neverbální inscenace dokáže zasáhnout každého člověka bez ohledu na jazyk.
Perpetuum Havel dále čerpalo z deníků Alexeje Navalného, jeho promluv a zpovědí před soudem, a výpovědí dalších současných ruských vězňů. Výtvarné instalace čínského disidenta Aj Wej-weje rovněž posloužily jako zdroj inspirace.
Inscenace je komplexní, ale diváka hra nabádá k přemýšlení. „Je to o vztahu systému a člověka,“ řekl Zotov-Mikšin. „Chtěl bych, aby divák byl přítomný tady se mnou a spolu někam dojdeme. A každý si pak vezme to svoje a určitě neexistuje jedna správná možnost, jak to dekódovat.“
Divadelní inscenace Perpetuum Havel bude uvedena na premiéře 10. a 11. září v pražském Paláci Akropolis v 19:30. Národní divadlo upozorňuje, že představení je vhodné pro publikum od 15 let. Světovou premiéru mělo v létě na divadelním festivalu ve francouzském Avignonu.
Hra vychází z dosud nepublikovaného libreta pantomimy Václava Havla s názvem Perpetuum mobile aneb 7 dní pana A. Absurdní frašku sepsal v dopise na jaře roku 1989 během pobytu ve vězení. Boháč jej označil za unikát, protože je to jediný text neverbálního divadla, které Havel kdy vytvořil. Dílo autenticky zobrazuje vězení a s nadsázkou sleduje koloběh naděje i šílenství v jednání nevinného vězně. Havel vítá volné interpretace své práce a v závěru dopisu povzbuzuje tvůrce větou: „Fantazii se meze nekladou!“
Nová scéna Národního divadla, tedy současné sídlo Laterny magiky, prochází rekonstrukcí, soubor proto poprvé hraje v Paláci Akropolis. Boháč, který je zároveň ředitelem Akropole, však změnu hodnotí pozitivně: „Jsem rád za to, že jsme se domluvili s Národním divadlem, že to tady může být. Ten prostor znám nejvíce dokonale, jak to jen jde.“ Soubory by se do opravené Nové scény měly vrátit v roce 2028.