Český komik a herec Lukáš Pavlásek nedorazil na vystoupení v Hejnicích na Liberecku naplánované na úterní večer. Při zadávání cílové destinace do navigace zamířil omylem do jiných Hejnic, které se nacházejí u Pardubic.
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Pořadatelé proto museli představení zrušit. Herec na svůj omyl přišel pozdě a obě destinace dělí zhruba 200 kilometrů cesty.
Samotný Pavlásek svou chybu potvrdil a za vzniklé komplikace se omluvil. Ve svém vyjádření uvedl, že za dvacet let vystupování se mu podobná situace ještě nestala. Přiznal, že do navigace jednoduše zadal název Hejnice a bez další kontroly pokračoval v cestě. „A přitom to ve vašem kraji znám! Kousek do Polubného jsem jezdil na chalupu. V Černé Říčce jsem prolyžoval kus dětství,“ přidal v omluvě. „Budu rád, když dorazíte na náhradní termín. Pojedu bez navigace, protože k vám trefím i bez ní,“ dodal herec.
Lidé v Hejnicích na Liberecku přijali Pavláskovu omluvu s grácií. „Pobavil a to ani nepřijel,“ napsal jeden z komentujících. „To je fakt Tydýt! Není to součást vystoupení?“ psali další.
Pořadatelé informovali, že peníze za vstupenky si lidé mohou vyzvednout na pokladně v infocentru, nebo jim budou vráceny na účet. „V nejbližší době zveřejníme nový termín,“ dodali na stránkách obce.