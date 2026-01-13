Ksichti už přišli. Zemřel Pavel Pafko Řezáč, legendární barman z Divadla Járy Cimrmana

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana uveřejnilo na svém Facebooku smutnou zprávu. Ve věku 73 let zemřel 8. ledna technik a posléze barman Pavel Řezáč, jemuž blízcí neřekli jinak než Pafko. Svérázná postava, jejíž jméno nese jedna z postav komedie Jana a Zdeňka Svěrákových Vratné lahve.
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana se loučí s Pavlem „Pafko“ Řezáčem. (11. ledna 2026) | foto: Facebook - Žižkovské divadlo Járy Cimrmana

Zdeněk Svěrák ve StarDance XII (Praha, 25. listopadu 2023)
Pavel Landovský ve filmu Vratné lahve
„Dostala se k nám nečekaná a tím smutnější zpráva o odchodu legendární postavy Žižkovského divadla a zdejšího společenského života ve všech jeho podobách. Jevištní technik DJC a posléze nezapomenutelný barman Pavel Řezáč řečený Pafko byl ztělesněním toto, čemu se říká svéráz. Oplýval specifickým humorem, zdánlivě pro otrlé, proto jen někteří prošli oním ’sítem’ a dostali šanci poznat ho zblízka, aby zjistili, jak dobrý duch se skrývá pod drsnou slupkou. Děkujeme za všechny večírky, ’nachtazyly’, historky a průpovídky, za drzost i respekt, za panáky, maličká piva, psí piškoty, tematické převleky i střežená tajemství. Pafko, budeš nám moc chybět. Nezapomeneme. Všem blízkým hlubokou a upřímnou soustrast,“ rozloučilo se s Pafkem na facebookovém profilu Žižkovské divadlo Járy Cimrmana.

Pafko byl skutečně svéráz. Na první pohled budil hrůzu. Nemluvil, spíše mručel, tvářil se zamračeně a návštěvníky divadla označoval ne zrovna korektním výrazem „ksichti“. Pivo ovšem v divadelním baru čepoval znamenité a už jen pohled na jeho „svatostánek“, obložený množstvím svíček, budil respekt.

Svou nerudnou masku ale dokázal sejmout a pak se z něj u půllitru láskyplně ošetřeného moku stal zábavný společník, byť jeho humor skutečně nebyl pro každého a nebral si servítky.

A jistě si vzpomenete na postavu Mluvky v podání Pavla Landovského ve filmu Vratné lahve. Když jej Zdeněk Svěrák v roli Josefa Tkalouna několikrát osloví „pane Mluvka“, dostane se mu nevrle intonované odpovědi: „Neříkejte mi tak. Jmenuju se Řezáč“. Mluvka, tedy celým jménem Pavel Řezáč, dostal jméno právě po Pafkovi.

Dělal naschvály režimu, po okupaci přišel Weigel o práci. U Cimrmanů začal jako grafik

Poslední rozloučení s Pavlem Pafkem Řezáčem se bude konat ve středu 21. ledna v Ústřední síni v Praze na Olšanech.

Ksichti už přišli. Zemřel Pavel Pafko Řezáč, legendární barman z Divadla Járy Cimrmana

