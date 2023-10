S pěvkyní Burda Janečkovou se rozloučí v Ostravě. Neodešla sama, říká manžel

„Byla silná jako málo kdo. Nikdy si, během téhle zákeřné nemoci, na nic nestěžovala, zvládla i to, co občas ani zdraví ne, a nakonec zvítězila. Neodešla sama! Byla, je a bude dál upřímně milovaná, obdivovaná, inspirativní a nezapomenutelná,“ napsal zdrcený manžel. Pár měl svatbu letos v červenci.

„Jsem šťastný, že jsem ji mohl doprovázet a jít s ní až do samého nového začátku. Nebylo to lehké, ale nádherné. Děkuju za Tebe, Pati,“ dodal.

Pohřeb operní pěvkyně se uskuteční v sobotu 4. října v kostele Svatého Ducha v Ostravě - Zábřehu. Veřejnost se s ní může rozloučit od 11 do 13 hodin. „Od 14 hodin proběhne poslední rozloučení pro rodinu a pozvané,“ uvádí parte.

Burda Janečková zemřela v neděli ve věku pětadvacet let. S rakovinou bojovala od svých třiadvaceti let. Narodila se v Německu slovenským rodičům, vyrůstala a žila v Ostravě, kde absolvovala operní zpěv na Janáčkově konzervatoři.

„Nezdálo se mi, že dělám něco výjimečného. Zpívala jsem, protože mě to bavilo a šlo mi to. Jako zázračné dítě bych se rozhodně nenazvala, ale možná to tak někomu mohlo připadat,“ popsala své začátky v rozhovoru pro Magazín DNES.