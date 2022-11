Past na myši hrají rekordních 70 let. Dokud nepřestanou, film nevznikne

Jejím základem byla půlhodinová rozhlasová hra, kterou napsala Christie v roce 1947 na objednávku stanice BBC.

Hra Past na myši byla několikrát zapsána do Guinnessovy knihy rekordů jako nejdéle nepřetržitě hraná divadelní hra na světě a hrála se až do 16. března 2020, kdy muselo být její uvádění dočasně přerušeno kvůli pandemii covidu-19. Znovu se začala uvádět 17. května 2021. Návštěvníci hry se často fotografují v divadelním foyer před starobylým dřevěným počitadlem, kde se zobrazuje aktuální počet uvedení této hry, který již přesáhl číslo 28 500.

Tato hra měla světovou premiéru už 6. října 1952 v Nottinghamu, v tamním Royal Theatre a v Londýně ji diváci mohli poprvé vidět až 25. listopadu 1952. Původní rozhlasovou hru napsala Christie pro speciální pořad stanice BBC k osmdesátinám královny Mary, babičky královny Alžběty II., která si přála slyšet „něco od Agathy Christie“.

Hra pod názvem Tři slepé myšky se vysílala 30. května téhož roku. „Pokud vím, královně Mary se líbila,“ uvedla Christie ve Vlastním životopise. O rok později vyšla stejnojmenná povídka v americkém Cosmopolitanu a o pár let později vznikla i divadelní verze.

Odřené kulisy

Když psala Christie o Pasti na myši ve Vlastním životopise, uváděla se teprve třináct let. Už to byl důvod k žasnutí: „V Ambassadors Theatre museli pořídit dokonce nová sedadla – a novou oponu. Teď slyším, že se mají dělat nové kulisy – ty staré jsou už příliš odřené. A lidi na to pořád ještě chodí. Přiznávám, že mi to připadá neuvěřitelné. Proč by se měla veselá, zábavná celovečerní hra uvádět třináct let. Zázraky se bezesporu dějí.“

Příběh začíná tím, že majitelé nově otevřeného penzionu U Klášterní studny čekají na své první hosty a s obavami vyhlížejí do houstnoucí chumelenice. Příjezdová cesta už je pod sněhem téměř neprůjezdná, když dorazí šestý a nikým neočekávaný host se šokující zprávou – všichni přítomní jsou v ohrožení života.

Jenže telefonní spojení někdo přestřihl a dům už zavalil sníh. Není úniku, přitom vrah už je možná uvnitř. Ve vzniklé izolaci se obtížně odhalují skrytá tajemství i komplikované vzájemné vztahy postav hry. Jasné je jen to, že někdo se chce pomstít za zločin spáchaný před léty na bezbranných dětech.

Hrál i Attenborough

V původním obsazení ztvárnil detektiva seržanta Trottera slavný britský herec a producent Richard Attenborough. Padesátiletého výročí uvedení hry se zúčastnila královna Alžběta II. s princem Philipem.

Kromě popularity se se hrou pojí několik specifik. Knižně byla v angličtině povídka publikována pouze v USA ve sbírce pojmenované Tři slepé myšky (1950). Do anglických souborů povídka nebyla zařazena, aby čtenáři, potažmo diváci nebyli ochuzeni o kouzlo hry. Po skončení Pasti na myši jsou ostatně diváci osloveni jedním z herců jako partneři ve zločinu a vyzváni, aby udrželi „tajemství detektivky ve svých srdcích.“ Kromě toho hra nesmí být uváděna na Broadwayi a zřejmě se jen tak nedočká filmového zpracování. To se totiž nesmí uskutečnit, dokud se bude Past na myši hrát v Londýně.

Československá premiéra Pasti na myši se uskutečnila v roce 1961 v pražském Divadla S. K. Neumanna, nyní Divadle pod Palmovkou, v Česku byla hra dosud nastudována více než dvacetkrát. V nedávné době ji uvedlo v roce 2016 Zlínské divadlo a Městské divadlo v Mostě či v roce 2017 Plzeňské Divadlo J. K. Tyla. Dříve ji mělo na programu například pražské Divadlo v Dlouhé, ABC či brněnské Mahenovo divadlo.

Nejslavnější autorka detektivek Agatha Christie, která žila v letech 1870 až 1976, získala za své dílo od Alžběty II. šlechtický titul a v počtu prodaných děl ji předčí jen William Shakespeare.