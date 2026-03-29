RECENZE: Franz Kafka zdraví Parsifala. A jde si zase svou cestou
Wagner svou poslední operu charakterizoval jako „slavnostní hru zasvěcení“. Třebaže vychází z legend o svatém grálu a jeho rytířích, nejde o klasický příběh, spíš o jakýsi více než (bez dvou pauz) čtyřhodinový obřad, nesený hudbou, která jakoby místy přestávala být hudbou a dostávala se do jiných, nepopsatelných dimenzí… V nich se pohybují rytíři, těžce zraněný král Amfortas, jenž podlehl zapovězené touze, svůdná Kundry či čarodějník Klingsor.
Roku 2011 Národní divadlo uvedlo Parsifala v historické budově v režii Jiřího Heřmana, nyní pro Státní operu angažovalo německého divadelníka Andrease Homokiho. Ten zastával mimo jiné šéfovské pozice v Komické opeře Berlín nebo v Curyšské opeře.
Rytíři v knihovně
Homoki je rozhodně zkušený divadelník, mající na kontě desítky operních inscenací. V Praze dosud nepracoval, pomineme-li přenesenou, již starší, ne zrovna povedenou inscenaci Straussova Růžového kavalíra. V Parsifalovi více ukázal, co umí. Jeho hlavní myšlenka spočívá v prolnutí mystického světa bájných rytířů se zvláštním světem Franze Kafky – jsme zkrátka v Praze.
Richard Wagner: Parsifal
Národní divadlo Praha, premiéra 26. března ve Státní opeře
Svět rytířů je stylizován do jakéhosi válce na točně s několika dveřmi, s občasnými tajuplnými průhledy, starajícími se bezesporu o napětí. Když se pak pootočí a odhalí obrovskou knihovnu, dá se to jistě vyložit tak, že ani veškeré shromážděné vědění nemá smysl, pokud chybí soucit a empatie, což jsou pojmy, stojící ve středobodu Parsifala.
Ovšem představit si rytíře grálu jako úředníky se šlemi, návleky na rukou a brýlemi je poněkud obtížné, zvlášť pokud si divák nepřečte rozhovor s režisérem v tištěném programu, což by teoreticky neměl, protože divadlo by mělo působit přímočaře. Ale i poté odkaz na Kafku působí jen vnějškově, mechanicky, málo provokuje divákovu fantazii. Chtělo by to něco dalšího, nějakou další myšlenku, ale jakou, že… Zvlášť když vztah Franze Kafky k Wagnerovi byl spíš odtažitý až ironický.
Lépe se dá přijmout Klingsorův čarovný zámek s jeho čarovnými dívkami (u Wagnera se nalézá na opačné straně hory) coby noční proměna knihovny v hororový výjev se světélkujícím kolotočem a lehkými děvami z Wagnerovy či snad Kafkovy doby. Scénografickému řešení se celkově nedá upřít divadelní efekt – třeba v porovnání s nedávnou inscenací Zlata Rýna v Národním divadle, kde shodou okolností rovněž válec, ale průsvitný, vůbec neplnil obraznou funkci mrakodrapu, natož aby se staral o napětí.
Nekonečná knihovna sama o sobě upoutá, nicméně ve třetím dějství jako by i v tomto směru docházela Homokimu inspirace. A pozměněný závěr díla, kdy místo hojivého doteku posvátným kopím přichází smrt, je těžké obhájit režisérovým myšlenkovým sledem, který by se dal parafrázovat slovy „Když si přeje umřít, tak ať umře“.
Místo mystického vyvrcholení, z nějž by mrazilo, se totiž dospěje téměř k melodramatu. Režisérova zkušenost se spíš projevila ve vedení zpěváků i sboristů, jejichž gesta a vůbec pohyb na jevišti nepůsobí nahodile, či dokonce směšně, ale je na nich vidět, že jsou vypracované.
Od chlapečka k autoritě
Hudebně a pěvecky se při premiéře střídaly světla a stíny. Hra orchestru pod taktovkou Markuse Poschnera nebyla dokonalá, neobešla se bez chyb, ale i s ohledem na náročnost ji lze celkově ocenit z hlediska snahy o zprostředkování Wagnerova hlubokého výrazu.
O sborové výstupy se spojenými silami postaraly sbory obou scén, jak Státní opery, tak i Národního divadla. Lépe vyzněl mužský sbor než ženský. Ve scéně Klingsorových čarovných svůdných dívek navíc ansámbl šesti sólových hlasů zněl v různých mírách ostrosti a pronikavosti, jenom ne čarovně.
Sólové party jsou u Wagnera všechny extrémní, ať už délkou, výrazem, či vším dohromady. Z tohoto pohledu k lepším momentům patřil výkon amerického tenoristy Matthewa Newlina v titulní roli. Parsifal možná vokálně není taková „těžká atletika“ jako třeba Tristan nebo Siegfried, ale hlasově je náročný rovněž, zase jinak, a to svým neobvyklým vývojem – od téměř chlapeckého a lyrického „čistého blouda“, přes emocionální vzdor vůči svodům Kundry až po dozrálého a oduševnělého hrdinu.
Newlin s hlasem v celém tomto oblouku zacházel ukázněně, nepřepínal, solidně pracoval s dynamikou a působil věrohodně i herecky. Poprvé přišel na jeviště jako téměř roztomilý kadeřavý mládeneček, jenž si jen tak pro zábavu zastřelí labuť, nakonec odešel jako vědoucí duchovní autorita.
Příjemným překvapením byl výkon barytonisty Jiřího Hájka v roli krále Amfortase. Ten sice fyzicky i duševně strašlivě trpí, ale všechna jeho bolest a zoufalství musí jít jakoby skrze přirozenou sílu, měkkost a dynamické stínování hlasu (opera jako žánr nemá nic do činění s úpěním v realitě…), což se Hájkovi dařilo, když pomineme německou dikci, která bude vždy problém… I jevištně byl tento Amfortas – pokud stál na nohou a nevezli ho na nemocničním vozíku – zlomený, aniž by přehrával.
Rytíře Gurnemanze, jakéhosi průvodce celým příběhem, zpíval finský basista Timo Riihonen, který by snad k němčině mohl mít blíž. Ale přes obstojnou zvučnost jeho hlasu právě vypravěčská artikulace a tvárnost nebyly precizní tak, aby držely pozornost celou dobu, zvlášť pak ve třetím dějství.
Slovenský barytonista Martin Bárta vložil do Klingsora všechnu sílu svého mocného hlasu, ovšem zloba a temnota této postavy nespočívají jen v hlasovém volumenu. Navíc je v této inscenaci stylizován do jakéhosi klauna, nejspíš v souvislosti se zmíněným kolotočem, která ale ani po přečtení rozhovoru s režisérem moc smysl nedává.
Vystupuje-li v opeře vetchý stařec, ještě to neznamená, že by měl stařecky, bez zvuku a třaslavě, také zpívat (znovu – opera není realita). Amfortasův umírající otec Titurel je role pro hluboký bas, který musí prostě zvučet – sice jako z hrobu, ale zvučet, a to velebně a barevně. Ivo Hrachovcovi ale hlas právě že takto vůbec nezní, zvuk je řídký, s vibratem a bez barvy.
Nicméně největším omylem je obsazení mezzosopranistky Ester Pavlů do role Kundry, jediné velké ženské postavy v opeře. Pro tuto pěvkyni s bezesporu slušným hlasovým potenciálem je part, vyznačující se mimo jiné velkým rozsahem a nutností vložit do zpěvu divokou vášeň, svůdnost i drásavou lítost, v současnosti mimo technické, a tím i výrazové možnosti. Hloubky nemají zvuk ani barvu, celkově zpěv působí tvrdě až ostře a sevřeně. Herecky sice roli zvládla s přirozenou grácií a intenzitou, ale hlasově jde o zbytečný hazard.
Celkový dojem z produkce je lepší než z nedávného Zlata Rýna, ovšem Parsifal z roku 2011 překonán nebyl, jakkoli i ten měl nejen světla, ale i pěvecké stíny. Heřmanova režie ovšem ve své vybroušené abstraktnosti mohla být pro divákovu fantazii inspirativnější než knihovna plná úředníků. Kafka s Wagnerem jakoby se prostě letmo pozdravili – a jdou si každý svou cestou.
RECENZE: Franz Kafka zdraví Parsifala. A jde si zase svou cestou
V pražské Státní opeře se potkali Richard Wagner s Franzem Kafkou. Ten totiž poskytl režisérovi Andreasi Homokimu inspiraci pro novou inscenaci opery Parsifal. Rytíři sv. Grálu se tak proměnili v...
