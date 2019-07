Nejsprostší hra, v jaké jsem hrál, uvádí Isteník Parchanta v klobouku

„Hořce zábavný a zábavně hořký obraz závislostí drogových i citových. Všichni mluví rychle a hodně. Na ulici není na podtexty čas.“ Jenom náznaky se dají vytušit z anotace, se kterou veze brněnský soubor BuranTeatr do Prahy novinku končící sezony. Je jí inscenace hry Stephena Adlyho Guirgise Parchant v klobouku v režii Mikoláše Tyce.

„Současná americká dramatika, hra o komplikovaných vztazích v komplikovaných situacích, o životních ztroskotancích,“ popisuje Michal Isteník, který si zde zahraje hlavní roli Jackieho. „Drogy, alkohol, rozpad partnerských vztahů, kriminalita,“ vyjmenovává témata kusu.

Parchant v klobouku se odehrává v New Yorku, v portorikánské čtvrti. „Když jej autor psal, dlouho sledoval tamní slang. Je to velice pěkně přeložené. Ovšem zároveň to je také nejsprostší hra, jakou jsem v životě četl. Nicméně vulgarity vůbec nejsou samoúčelné, po nějaké chvíli máte pocit, že je to až jistého druhu poezie,“ uvažuje Isteník nad specifickým jazykem kusu.

„Některým sprostá mluva na jevišti vadí. Pokud se přes to nepřenesou, hru bych jim nedoporučoval. Ale tvrdím, že není sprostá jen proto, aby byla sprostá. Mluví současným jazykem. A myslím, že i současným jazykem naší mladé generace. Je v tom až neuvěřitelně vynalézavá. Doufám, že to nikoho neodradí,“ uvažuje herec a držitel Thálie.

Jeho Jackie je propuštěný vězeň. „Seděl za prodej drog. Snaží se nepít, nefetovat a žít polepšený život. Nicméně i díky tomu, že je v pozici propuštěného trestance, klade mu život překážky, které pro něj není úplně jednoduché zvládnout,“ popisuje Isteník svou úlohu.

Parchant v klobouku by mohl žánrově zapadat do takzvané coolness dramatiky, tedy syrových her anglofonních autorů, jako jsou Mark Ravenhill, Irvine Welsh či Martin McDonagh. „Možná jazykem ano,“ uvažuje Isteník.

„Děj sám o sobě ale není tak šokující, jako to bývá u Ravenhilla nebo McDonagha. Je to klasické vztahové drama, až neobjevné. Ovšem právě ten jazyk a neobvyklé prostředí portorikánské čtvrti v New Yorku ji trochu od vztahových dramat odlišuje. Jako coolness bych to ale nenazval,“ dodává herec, kterého toto léto mohou diváci vidět i v hlavní roli Zimní pohádky, novinky Letních shakespearovských slavností.

„Mám kliku, že můžu hrát jak velké shakespearovské postavy na velkých jevištích, tak současnou dramatiku na malých scénách. Vzácně se mi to doplňuje a považuju to za velké štěstí a velký herecký trénink,“ uvažuje Isteník, který pomáhal BuranTeatr zakládat. „Jsem s ním spojen od samých začátků, tedy od doby, kdy se přesunul z tehdejší Tramtarie v Olomouci do Brna a přejmenoval se,“ vzpomíná na začátky.

Brněnský soubor uvede Parchanta v klobouku v pražském Divadle v Celetné 6. a 7. srpna. O den dříve sem chystá ještě pohybovou inscenaci Deep Shit.