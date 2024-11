Že navazuji na Scheinpflugovou? Jako konkurenci ji nevnímám, říká Barešová

Klasický titul literárního realismu, tedy nejslavnější román francouzského spisovatele Gustava Flauberta nabídne od čtvrtečního večera Stavovské divadlo. Na první scéně se totiž objeví Paní Bovaryová v režii Tomáše Loužného. Tedy divadelního tvůrce, který před pár lety zaujal režií Dějin násilí v pražském Švandově divadle.

„Spatřovali jsme v románu Gustava Flauberta současná témata a zároveň nám přišel v dobrém slova smyslu klasický pro Stavovské divadlo a jeho nádherný prostor,“ hlásí režisér a autor dramatizace k novince. „Paní Bovaryová nás navíc fascinovala jako někdo, kdo se ve svém životě snaží dosáhnout něčeho víc. A jako někdo, s kým se dnes můžeme ztotožnit. Neměli bychom ji tedy jen odsuzovat či se snad smát jejím snům a nadějím,“ přemýšlí Loužný, pro kterého je to první režie v budově naší první scény.

V ústřední roli se objeví Denisa Barešová. „Je to zatím moje největší role. S titulní úlohou jsem dosud neměla zkušenost. Velké sousto,“ přiznává Barešová. Vzhledem k tomu, že se tento námět naposledy na prknech první scény objevil v roce 1938, stane se herečka první Paní Bovaryovou po legendární Olze Scheinpflugové. „Já to jako konkurenci nevnímám, je pro mne velká čest hrát Bovaryovou na místě, kde ji hrála i ona. Nicméně se jedná o úplně jiný tvůrčí tým i jinou dobu, takže podle mne jde i o jiný příběh. Nedá se to srovnávat,“ přemýšlí herečka.

„Doufám, že moje madam Bovaryová bude toužit po vášni a po životě. Že bude člověkem, který chce objevovat a ohledávat život i vztahy. Budu ráda, když si divák sám udělá názor,“ dodává ke své velké roli.

Novinka Stavovského divadla zaujme i výraznou scénou Dragana Stojčevského. Na jevišti se tak objeví obří střevíc či náhrdelník. „Scénograf se s panem režisérem snažili vytvořit jakýsi neutrální prostor: Eminu hlavu, její vnitřní sny, vnitřní představy. Nechtěli využívat reálné židle, stoly či pokojíčky. Jsou zde pouze postavy, které daný pokoj a situace vytvoří. Aby si to divák také mohl domýšlet sám,“ popisuje vizuál práci tvůrců herec Radúz Mácha, který se představí v úloze Karla Bovaryho.

V dalších rolích se mohou diváci těšit na Martinu Preissovou, Pavla Neškudlu, Filipa Březinu, Petra Vančuru, Roberta Mikluše či Terezu Jarčevskou.

„Snažíme se diváka zasáhnout. Aby odcházel s pocitem, že je to ze života. Aby nad tím mohl přemýšlet a ztotožňovat se situacemi v jeho životě. Aby ho to bavilo, aby se i zasmál, zaplakal a fandil paní Bovaryové, mému Karlovi, nebo třeba nějakému jejímu milenci,“ dodal Mácha k novince, která má premiéru ve čtvrtek a v pátek večer. První reprízu zde pak divákům nabídnou ve středu 20. listopadu.