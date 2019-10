Hrdinové jako my. Festival na Palmovce nabídne Mein Kampf i pseudooperu

16:57 , aktualizováno 16:57

Hrdinové jako my. To je motto, které si letos vybrali pořadatelé mezinárodní divadelní přehlídky Palm Off Fest. Už čtvrtým rokem zve pražské Divadlo pod Palmovkou v rámci festivalu na svou scénu současné tvůrce z celé střední Evropy. Aktuální ročník začíná v úterý a potrvá až do 4. listopadu.