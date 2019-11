Má krásné černé vlasy? Parodii Padesáti odstínů ovládne plešatý Grey

Páteční premiéra nazvaná jednoduše 50 odstínů! však podává příběh Anastasie a tajemného pana Greye jako muzikálovou parodii. Tak ostatně dílo vzniklo v původním newyorském uvedení. „Diváci to musí brát s rezervou, musí vědět, na co jdou. Děj je stejný jako v první knize, ovšem od začátku do konce jde jen o komedii,“ upozorňuje Přemysl Pálek, který se zde objeví v hlavní roli Christiana Greye.



„Jsem čtecí tip, ale knihu jsem nečetl. Jakmile jsem se dozvěděl, co budeme zkoušet, podíval jsem se na film a ten mi přišel vtipný sám o sobě. Takže na divadle to už jen podtrhneme,“ přibližuje.

Ač se děj Padesáti odstínů točí okolo sexu a nezvyklých praktik, nahota či skandály na scéně nehrozí. „Osobně jsem víc nahatý ve Vlasech. Tady máme pár latexových oblečků, ale nic vulgárního na první dobrou v našem muzikálu nenajdete,“ ubezpečuje herec, jehož obsazení do hlavní role má prý taktéž podtrhnout komediálnost večera.

„Ve filmu je to hezoun, já byl vybrán pro kontrast. Jako plešatý muž půjdu trochu proti jeho kráse. Ve scénáři se třeba píše, že mám krásné černé vlasy. Tomu se asi publikum zasměje,“ popisuje.

Stejný princip však u hlavní ženské role, o kterou se dělí Charlotte Doubravová a Kateřina Bohatová, uplatnit nelze. „Na muzikálových jevištích totiž ošklivou herečku nenajdete,“ směje se Pálek.

Parodii doprovodí živá kapela. „Uslyšíte klasický muzikál a la Bídníci, ale i čisté funky či tango,“ láká herec.