Ač si tvůrci často stěžují, že se debata okolo Shakespearovy hry Othello zúžila pouze na to, jak v dnešní době ztvárnit ústřední postavu benátského mouřenína, je to právě tato výzva, co může vést k působivým interpretacím. Othello se stal vlajkovou lodí letošního ročníku Letních shakespearovských slavností, když zde tuto hru z roku 1604 uvedli minulou středu v premiéře. Na nádvoří Nejvyššího purkrabství Pražského hradu se nové inscenace chopil režisér Braňo Holiček.

Působivá je i vedlejší role Barbory Bočkové. Zjevně tyranizovaná žena si nedovolí ani ceknout a jen s hrůzou pozoruje dramatický sesuv událostí, který vrcholí velkou tragédií.