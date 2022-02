Konečně o mužích. Neřeší jen řízek, pivo a SUV, zazní v Národním divadle

Kus v režii Jana Friče, ve kterém se objeví Taťjana Medvecká, Ondřej Pavelka, Pavla Beretová, Šimon Krupa, Radúz Mácha či třeba Veronika Lazorčáková, vznikl na základě původního textu našeho současného dramatika Ondřeje Novotného. Toho k napsání textu inspirovala konkrétní životní etapa. „Je to období v životě muže kolem třiceti pěti let, který má malé děti, neodbytnou manželku, bývalé spolužáky, kterým nerozumí, starého otce a hypotéku na třicet let. Pokládám tuto základní situaci za velmi dramatickou,“ předesílá autor.

„Základní témata, kterými se hra zabývá, jsou odpovědnost a strach. Po vlně feministických dramat se úvahy textu odebírají do komplikovaného mužského vnitřního světa, který nemusí nutně znamenat jen řízek, pivo, kvádro, SUV nebo každoroční dovolenou na Maledivách,“ pokračuje Novotný. Jeho text vznikl v rámci programu Studio pro nové drama, který byl organizován přímo Národním divadlem.

„Při psaní jsem dostával průběžné připomínky od dramaturgů i režiséra Friče. Konečná verze byla tedy výsledkem dlouhodobého vzájemného inspirativního dialogu,“ popisuje dramatik, který na tuzemských jevištích uvedl už několik vlastních her či divadelních adaptací.

Přímo na inscenaci novinky Národního divadla se ale nepodílel. „Zúčastnil jsem se první čtené zkoušky, pak už mi pracovní i rodinné povinnosti nedovolovaly další navštěvovat,“ vysvětluje zcela v souznění s tématem představení.

„Jako dramatik mám v šuplíku dva náměty, které se dotýkají osamělosti, rodinných vztahů, zahrady, vesmíru. Jako dramaturg spolupracuji na nových inscenacích Gorgó a Oppermannovi, které budou mít na jaře premiéru v Divadle X10,“ popisuje autor ke svým dalším plánům. Novotný totiž vedle psaní her přes sedm let působí jako dramaturg zmíněného pražského Divadla X10.

Trochu Freud

Novotný s Fričem zůstávají podepsáni i pod divadelní tragikomedií Hubte trampy, serou v lese, která vznikla dle trampských deníků René „Ilči“ Baumana a které pražské A studio Rubín uvádí už od roku 2014.

„Kdysi jsem se zamiloval do divadla mimo jiné proto, že jsem postřehl, jak v něm ožívá jazyk. Jak se z mluvení stává bytost. Fascinuje mě, když mluví jiný vesmír. Ondřejova hra skvěle vystihuje paralelní proudy myšlenek a dějů jednoho i více lidí na jednom místě,“ pochvaluje si sám Frič aktuální spolupráci v Národním divadle. „Je to trochu Freud a trochu variace na oidipovské téma,“ uvažuje pak nad představením herec Šimon Krupa.

Ač hru uvádí Národní divadlo na Nové scéně, k dispozici bude jen omezený počet vstupenek. Diváci totiž ve scénografii Jany Hauskrechtové sedí přímo na jevišti. Po premiérách se zde bude představení hrát 22. a 23. února.