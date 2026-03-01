Můj úspěch ve StarDance? Přijdou noví, mladší, lepší a hezčí, přemýšlí Oskar Hes

Premium

Fotogalerie 14

Oskar Hes | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Tomáš Šťástka
  10:00
Je neuvěřitelné, že to po více než roce lidi stále zajímá, přemýšlí Oskar Hes o svém úspěchu ve StarDance. Během plesové sezony totiž objíždí republiku a tančí. Přesto nyní stihl nazkoušet svou největší divadelní roli. O Romeovi, StarDance, seriálech i názoru na český svět muzikálu promluvil ve velkém rozhovoru pro iDNES.cz.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Setkali jsme se v herecké šatně v období vrcholného zkoušení Romea a Julie. Tedy únorové novinky pražského Švandova divadla, která se po premiéře zatím setkává jen s chválou. „Je to blázinec. Ale i nesmírně vzrušující proces, který ovšem není pro úplně křehké povahy,“ hlásil mi Oskar Hes, když se chystal na svou patrně největší divadelní roli. Na Romea.

S jakými dojmy v duši jsem vás právě teď zastihl?
Když se sejde tolik lidí na poměrně malém prostoru a spousta věcí se děje poprvé, musíte je pospojovat: hudba, světlo, herecká situace, zpracovat připomínku od režiséra, zpracovat připomínku od zvukaře a ještě se ideálně nějak napojit na sebe. Je těžké všechno uvnímat a většinou to sepne až v generálkovém týdnu. Nyní jsme ve fázi, kdy jeden den vládne rozklad, druhý den nadšení a třetí den myšlenky na smrt. Takže je to intenzivní. To je asi to nejlepší slovo, které mě k tomu napadá.

My někam přijedeme a lidé jsou úplně paf z toho, že jim zatancujeme. Vedeme tedy o víkendech takový kočovný život. Ale udržuji se tím v kondici a mohu si trochu přivydělat. Navíc potkávám spoustu lidí, což mne baví. Akorát nejsem moc doma.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Lichotí mi, když je ze mě lidem zle, říká představitel spartakiádního vraha

Nejčtenější

Valenta z Olympiku spáchal sebevraždu. Nic tomu nenasvědčovalo, nechápe vdova

Milan Peroutka (vlevo) a Jiří Valenta s manželkami

Manželka zesnulého klávesisty Olympiku Jiřího Valenty prozradila, že hudebník spáchal sebevraždu. Valenta, který se poslední roky potýkal se zhoršujícím se psychickým stavem, se zastřelil u řeky...

Potvrzeno. Anděl Páně 3 vznikne, i s Jiřím Bartoškou v roli Pána Boha

Jiří Strach a Jiří Bartoška při natáčení pohádky Anděl Páně 2

Třetí díl pohádky Anděl Páně vznikne. Režisér Jiří Strach potvrdil v rozhovoru pro iDNES.cz, že film je už několik let roztočený a prozradil také, že se v něm objeví i nenahraditelný představitel...

Zemřel Jiří Valenta, bývalý klávesista legendární kapely Olympic

Jiří Valenta, člen kapely Olympic

Kapela Olympic oznámila, že ve věku 66 let zemřel klávesista a zpěvák Jiří Valenta. Členem slavné tuzemské hudební formace byl v letech 1986 až 2020, kdy odešel ze zdravotních důvodů.

Asia Express 2026: Překvapivé dvojice cestují přes tři země s eurem na den

Logo celosvětově úspěšného dobrodružného formátu Asia Express! V Česku ho uvede...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Premiéru měla v neděli 22. února na streamovací platformě prima+ a o týden později 1. března v hlavním vysílání...

Robert Carradine spáchal sebevraždu. Zahrál si v Pomstě šprtů či u Tarantina

Herec Robert Carradine

Ve věku 71 let zemřel americký herec Robert Carradine, známý ze série Pomsta šprtů nebo z oscarového filmu Quentina Tarantina Nespoutaný Django. Podle prohlášení rodiny odešel ze světa dobrovolně....

Můj úspěch ve StarDance? Přijdou noví, mladší, lepší a hezčí, přemýšlí Oskar Hes

Premium
Oskar Hes

Je neuvěřitelné, že to po více než roce lidi stále zajímá, přemýšlí Oskar Hes o svém úspěchu ve StarDance. Během plesové sezony totiž objíždí republiku a tančí. Přesto nyní stihl nazkoušet svou...

1. března 2026

Stal se zázrak. „Pražský démon“ nejen o tom, jak pořádali koncert Rolling Stones

Premium
Jeho životní příběh kopíruje dějiny české hudby posledních desetiletí. Zpěvák...

Jeho životní příběh kopíruje dějiny české hudby posledních desetiletí. Zpěvák kapely Vítkovo kvarteto Jiří Růžek, přezdívaný též „Pražský démon“, kdysi za komunismu organizoval koncerty zakázaných...

1. března 2026

KVÍZ: Děti moje...to přece není žádný problém. Znáte dobře Takovou normální rodinku?

Ze seriálu Taková normální rodinka (Marie Rosůlková)

Na televizní obrazovky se vrátil „první československý sitcom“ Taková normální rodinka. Jiskrné dialogy plné bezprostředního humoru, vtipné situace, babička sepisující detektivky a samozřejmě malíř...

vydáno 1. března 2026

Kniha dětských rituálů. V Řásnovce se odráží útlak režimu, kterému Foglar čelil

Premium
Ilustrace B. Kyškové k Tajemné Řásnovce

Tajemná Řásnovka je přes svůdný název možná nejobyčejnější román Jaroslava Foglara. Je o partě kluků, kteří ve městě shánějí klubovnu, hrají své hry, střetávají se s nepochopením dospělých či se...

28. února 2026

Oh! Carol. Zemřel zpěvák a skladatel Neil Sedaka, legenda popu 50. a 60. let

Neil Sedaka, zpěvák písně Breaking Up Is Hard to Do, zemřel ve věku 86 let.

Americký zpěvák a skladatel Neil Sedaka, hlas hitů Breaking Up Is Hard to Do či Oh! Carol, zemřel ve věku 86 let. Autor desítek světových úspěchů a pětinásobný nominand na cenu Grammy patřil k...

28. února 2026  15:36

GLOSA: Legionář, strýc Julia Fučíka i budoucí zeť. Všechny učil Antonín Dvořák

Skladatel Josef Suk byl nejen žákem, ale i zetěm Antonína Dvořáka. Na snímku s...

Antonín Dvořák nebyl jen světoznámý skladatel, ale také pedagog. Jeho třídou na Pražské konzervatoři prošla řada zajímavých žáků. Někteří se sami proslavili, jiní jsou dnes méně známí. Jejich díla...

28. února 2026  14:50

RECENZE: Je až neskutečné, kolik akce, napětí i humoru nabízí tajný film z Íránu

75 % Premium
Z filmu Drobná nehoda

Do obličeje svému mučiteli nikdy neviděl, ale podle typické chůze s protézou jej pozná kdykoli kdekoli. Nebo ne? Takové je východisko snímku Drobná nehoda, který se Zlatou palmou z Cannes a se dvěma...

28. února 2026

TELEVIZIONÁŘ: Komediální krimi Buldok z Poděbrad ovládne Sabina Remundová

Ze seriálu Buldok z Poděbrad

Výbušná lázeňská policistka, kterou doma rozčiluje puberta potomků a v práci nový pedantický šéf, je titulní hrdinkou osmidílné krimikomedie Buldok z Poděbrad, již v neděli nasadí streamovací...

28. února 2026  7:45

Bývalý boxer Brown, hvězda seriálu Špína Baltimoru, zahynul při požáru stodoly

Bobby J. Brown v seriálu The Wire - Šína Baltimoru

Ve věku 62 let zemřel americký herec Bobby J. Brown. Podlehl následkům požáru, který vypukl v jeho stodole v Marylandu. Bývalý profesionální boxer se proslavil rolí policisty v seriálu The Wire -...

27. února 2026  18:37

Potvrzeno. Anděl Páně 3 vznikne, i s Jiřím Bartoškou v roli Pána Boha

Jiří Strach a Jiří Bartoška při natáčení pohádky Anděl Páně 2

Třetí díl pohádky Anděl Páně vznikne. Režisér Jiří Strach potvrdil v rozhovoru pro iDNES.cz, že film je už několik let roztočený a prozradil také, že se v něm objeví i nenahraditelný představitel...

27. února 2026  17:41

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Gaye buď démonizujeme, nebo je litujeme. Hledal jsem jiný způsob, hlásí spisovatel

Český spisovatel, novinář a literární historik Vratislav Maňák. (23. února 2026)

Spisovatel Vratislav Maňák přichází s novou knihou S Wittgensteinem v gay sauně. Formou reportážních esejů mapuje místa spojená s queer kulturou napříč středoevropskými městy a hledá způsob, jak o...

27. února 2026  16:11

RECENZE: Pravidla Nirvány? Ztraceného Kurta Cobaina už zase zachraňuje hudba

Premium
Jan Mansfeld v představení Pravidla Nirvány

Příběh Kurta Cobaina a hnutí grunge mapuje Švandovo divadlo v Pravidlech Nirvány. Jejich „činohra s koncertem“ potěší hlavně původní hudbou. Skladateli Ivanu Acherovi se totiž povedlo tehdejší tvorbu...

27. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.