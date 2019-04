Oscar pro Kostku a jeho ženu? Doma se hádáme o jiné věci, říkají herci

„Ztvárňujeme starý herecký manželský pár. Je nasnadě, že inspirujících zkušeností máme oba za život dost. I když mnohé, které se ve hře objevují, zase vůbec ne,“ naznačuje Petr Kostka. „Ale víc vám postavy nepřiblížíme. To už byste na to nemuseli chodit. A to bychom byli sami proti sobě. My se na vás těšíme,“ láká diváky herec.

Manželé ve hře čekají na předávání Oscarů a doufají v cenu za celoživotní dílo. Čas do večerního ceremoniálu si krátí nejen diskusemi o vhodném oblečení, ale také vzpomínkami.



„Carmen je pro mne doma moje žena a na jevišti moje partnerka. Doma jsem s ní rád, a je-li nám dána příležitost spolu hrát, tak jsem také rád a rád s ní hraju. Takže jen samá výhoda,“ uvažuje Kostka o herecké souhře. „Se svým životním partnerem se doma hádám úplně o něčem jiném než na jevišti,“ dodává s humorem Mayerová.

Tvůrci slibují dialogy plné sarkasmu a ironie. Třebaže Kostka říká něco jiného: „Tohle někdo v tom textu vyčetl? Já to tam nenašel. Jen pouhopouhý život. Takový, jaký je.“ „Sarkasmus a ironie, obé je mi blízké v životě i na jevišti,“ dodává pak Kostkova manželka.

Dvojici doplní Ivan Lupták či Václav Jílek. Po čtvrteční premiéře mohou diváci kus Oscar pro Emily na Malé scéně poprvé vidět 9. května.