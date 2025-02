Země zmítaná válkou. Stivínová a Matásek se objeví v moderní verzi klasiky

Svět po válečném konfliktu, svět hrdinů a svět poražených. Svět obětí a cti, svět silných mužů a ještě silnějších žen. A také svět plný nových začátků a naděje, odpuštění, výčitek, ale i vnitřních běsů, morální viny a nekonečna otázek. Tak popisuje Národní divadlo svou aktuální novinku Oresteia. Inscenace Mariána Amslera má v historické budově premiéru tento týden, konkrétně ve čtvrtek a v pátek.

„Oresteiu hrajeme ve velmi moderním zpracování Roberta Ickea. Je to přenesení antického mýtu do současnosti, do země zmítané válkou, kde se vojevůdci musí rozhodovat na základě různých situací. Jejich rozhodování sledujeme a jedná se o velký epický příběh,“ předesílá sám režisér. „Paralely se současností jsou v tomto zpracování mnohem aktuálnější a silnější,“ dodává.

V jedné z ústředních (a klasických) rolí se představí Zuzana Stivínová. „Jako Klytaimnéstra mám výhodu, že (autor) moji roli obhajuje. Dodal jí daleko více pochyb a strachu. Není to taková ta krvelačná pomstychtivá bestie, jak to někdy bývá uváděno. Vidíme ji jako matku se svými pochybnostmi,“ popisuje herečka. „Což je výhoda neskutečně inteligentního autora, který přibližuje krevní mstu a dokáže vše zaktualizovat do dnešní doby,“ pokračuje Stivínová a pochvaluje si předlohu.

„V první řadě musím říct, že ta adaptace je opravdu skvělá. Text je moc hezký, převádí antickou řeč do moderní řeči a stejně tak i témata,“ souzní s herečkou její kolega Zdeněk Piškula, který se zde objeví v roli Oresta. „Robert Icke pojednává o tom, že tu odpovědnost, kterou dřív lidé vkládali bohům či nějaké vyšší moci, dává do rukou právě lidem a říká: ‚Za všechno, co se vám děje, si můžete sami.‘ Což si myslím, že je docela pravda.“

„My se dneska zabýváme margináliemi, stěžujeme si na úplné prkotiny. Ale ty řecké báje jsou veliké, jsou to zásadní problémy. A pokud nebudeme dávat pozor, dolehnou i na nás,“ přemýšlí pak David Matásek, který se v Oresteie představí jako král Agamemnón. „Mohu diváky uklidnit, že k žádným zběsilým aktualizacím nedochází. Nikdo nepřijede na motocyklu a nestřílí ze samopalu,“ dodává ještě herec k novince, kde se v dalších rolích představí Jan Bidlas, Pavel Neškudla, Jindřiška Dudziaková, Marek Daniel či hostující Gabriela Mikulková.

Po páteční premiéře se diváci mohou na činoherní novinku v historické budově pražského Národního divadla těšit 18. a 19. února.