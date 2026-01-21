Když se sejde pět nezkušených žen. Kalich ovládnou Mihulová, Smutná a Špalková

V inscenaci režiséra Pavla Kheka uvidí diváci Kalichu výhradně herečky. O pět rolí se zde dělí Jitka Smutná, Alena Mihulová, Petra Špalková, Barbora Mošnová a v alternaci Eliška Nejedlá s Vítězslavou Karolovou.
I když se hry Petera Quiltera u nás inscenují velice často, v Kalichu se jedná o teprve druhý kus. V roce 2007 tu měla českou premiéru jeho celosvětově proslulá komedie Je úchvatná! s Jaroslavou Kretschmerovou v hlavní roli nejhorší operní pěvkyně všech dob. Inscenace režisérky Jany Kališové se na repertoáru Kalichu se udržela bezmála deset let.
„Od té doby jsme byli s Peterem Quilterem v kontaktu a hledali vhodnou příležitost, kdy na naši spolupráci navážeme. Text hry Opona nahoru takovou příležitostí jistě je,“ slibuje majitel divadla Michal Kocourek. „Tu komedii vnímám jako velkou oslavu tolerance, schopnosti odpouštět, ochoty pochopit se navzájem a mezigeneračně si naslouchat. Navíc nabízí atraktivní výzvy pro mimořádné herečky,“ pokračuje producent.
„U Opony nahoru mě jako první prolétlo hlavou, co napadne asi každého, když otevře hru, v níž jsou role pouze pro herečky – jak asi budeme fungovat šest ženských pohromadě?“ přiznává Alena Mihulová. „Ale hned jsem se začala těšit na Jitku Smutnou, se kterou jsem léta hrála v Ungeltu a jsme kamarádky dobrých třicet let, na Petru Špalkovou, se kterou se znám z Letních shakespearovských slavností, kde jsme zkoušely s režisérem Pavlem Khekem, ten pro mě představoval další velké plus,“ dodává herečka.
„Už faktem, že ji napsal Peter Quilter,“ reaguje pak Jitka Smutná na otázku, čím právě ji hra zaujala. „Jde o dramatika, který slaví úspěchy po celém světě a jeho hry mají desítky tisíc nadšených diváků. V takové cizojazyčné komedii je ovšem současně důležitý překlad a v této hře jde o vtipy, slovní hříčky, hlášky, proto mě těší, že jejím překladatelem je Pavel Dominik, kterého mám moc ráda i ze spolupráce v Divadle Ungelt,“ zdůrazňuje a dodává, že i pro ni byly dalším plusem herecké kolegyně.
K námětu novinky více prozradí Petra Špalková. „Ta hra je o divadle, to jest o podniku, kdy se sejde pět nezkušených žen, které mají mezi sebou napětí, a snaží se vybydlený a zanedbaný prostor bez dotací a podpor vzkřísit k životu. Toho jsem byla často svědkem a vím z vlastní praxe, jak je to náročné a jaksi maratónské, umět to divadlo vzkřísit a následně udržet,“ popisuje herečka.
„Myslím, že vystihuje to křehké, strach, zmatek a nervozitu, která má ale v den představení vypadat jako suverénní výkon. Tenhle rozpor je pravdivý,“ pokračuje Špalková k novince, která si slavnostní premiéru odbyla v úterý. Reprízy plánuje pražská scéna v této sezoně vždy jednu do měsíce, konkrétně 26. února, 9. března, 30. dubna a 25. května. Novinku uvedou i na letní scéně, pod Žižkovskou věží se bude hrát 19. června.