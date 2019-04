Zpátky do Pomezí. Tajemné Opisy opanují jedno patro vybydleného domu

Je to už tři roky, co do ulice Za Poříčskou bránou diváky poprvé pozvali na stejnojmenný projekt, který obsáhl tři patra a na třicet místností. Tehdy z nich mladí divadelníci vytvořili fiktivní předválečné městečko, jímž obchází až lynchovská atmosféra.

„Bude komornější než naše předchozí inscenace,“ přibližuje novinku Opisy režisér Štěpán Tretiag a naznačuje, že diváka tentokrát nečeká pobíhání po obrovském prostoru plném skrytých indicií.

Opisy pokryjí jenom jedno patro, budou intimnější a prý i kouzelnější. „Zkoušíme experimentovat se samou formou imerzivního divadla,“ dodává ke specifickému divadelnímu žánru, kam podobné inscenace zapojující diváka do děje patří.

„Uvažujeme, zda lze nějak uchopit i formu jako takovou,“ naznačuje mlhavě. Víc nechce prozradit ani k ději. „Není to tentokrát nijak historizující,“ hlásí pouze.

Opisy mají premiéru v pondělí večer, reprízy jsou na programu od 16. dubna až do konce května. „Počítáme, že se to bude hrát jednu sezonu,“ říká režisér.

Spolek Pomezí jinak nadále uvádí kus Dům v jabloních, který diváky zve do Winternitzovy vily za časů 30. let, a na konec června chystá další blok venkovní inscenace Pozvání.

Dům na Florenci se divadelníkům nicméně alespoň pro následující sezonu stal stálou základnou. „Přizvali jsme další hosty, abychom ho naplnili. Otevřeli jsme se dalšímu spektru interaktivního divadla,“ říká režisér.