Operní pěvec Štefan Margita se v roli Loge, severského boha ohně, naposledy ukáže na divadelních prknech. A to v opeře Richarda Wagnera, která nese název Zlato Rýna a je prologem autorovy čtyřdílné ságy Prsten Nibelungův. Představení uvede ve čtvrtek v novém nastudování v premiéře pražské Národní divadlo v historické budově. Druhá premiéra se uskuteční v neděli.
Devětašedesátiletý tenor v jiné inscenaci už účinkovat nechce, hodlá jen koncertovat. Řekl to v rozhovoru magazínu Národního divadla Foyer.

Margita nabídky na operní role stále dostává, ale už je nehodlá využít. „Chtěl bych se tedy s jevištěm rozloučit, a to rolí, která je mi jednou z nejbližších. A navíc v Národním divadle,“ řekl v rozhovoru Margita.

Stejnou roli ve Zlatu Rýna Margita ztvárnil v roce 2012 v Metropolitní opeře v New Yorku a sklidil tehdy chválu americké kritiky. V Česku Margita nedávno vydal album duetů s předními zpěvačkami a herečkami Andělé strážní. Stejnojmenným koncertem chce pěvec 15. května oslavit své blížící se 70. narozeniny.

V novém nastudování Wagnerova Zlata Rýna vystoupí v Národním divadle v druhé hlavní roli nejvyššího severského boha Wotana basbarytonista Adam Plachetka. Hudební nastudování připravil Robert Jindra, režii Sláva Daubnerová.

Opera Národního divadla a Státní opera pod vedením svého dlouholetého uměleckého šéfa, v norském Oslu narozeného Per Boye Hansena, chystá rovněž premiéru Wagnerova Parsifala. Uskutečnit by se měla ve Státní opeře 26. března, druhá premiéra o tři dny později.

Hansen uvedl, že slávu Wagnerova díla šířili za jeho života také tuzemští pěvci. Praha totiž do roku 1910 byla druhým nejvýznamnějším centrem wagnerovské interpretace mimo německý Bayreuth. Opery uvádělo Nové německé divadlo, skladatel město opakovaně navštěvoval.

Opera Národního divadla na svých wagnerovských projektech spolupracovala s Židovskou obcí v Praze. K inscenacím připravila dramaturgické úvody.

„Wagnerův antisemitismus dnes nelze přehlížet – existuje a je nutné o něm mluvit. Zároveň je však třeba připomenout, že v centru recepce Wagnerova díla v Praze stálo židovsko-německé publikum a že všichni ředitelé Nového německého divadla byli židovského původu, včetně Angela Neumanna a Alexandera Zemlinského,“ uvedl Hansen v tiskové zprávě ke Zlatu Rýna.

Štefan Margita se jako severský bůh ohně rozloučí s divadelní kariérou

12. února 2026  15:02

