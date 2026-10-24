Předlohou k opeře, jež měla světovou premiéru roku 1902 v Paříži, bylo stejnojmenné symbolistní drama Maurice Maeterlincka. Spíš než příběh, jenž by sám o sobě mohl připomínat tuctový milostný trojúhelník, tato opera bez tradičních árií kreslí křehké city a vnitřní svět hrdinů: nevlastních bratrů Golauda a Pelléase, milujících Mélisandu, záhadnou polodětskou krásku s vlasy skoro až na zem. Ty se jí ve slavné scéně vysmeknou, když se dívka nakloní z okna věže, spustí se dolů a zaplaví blaženého Pelléase…
Mám si snad představovat, že dole překážejí záclony? Ale od toho je režisér, aby si něco představoval.