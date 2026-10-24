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RECENZE: Pelléas a Mélisanda se trápí v cizím pokoji. To není nic nového

Věra Drápelová
  9:00

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David Oller jako Pelléas a Arnheiður Eiríksdóttir jako Mélisanda v inscenaci opery Pelléas a Mélisanda v pražském Národním divadle. | foto: Petr Neubert

Impresionistická opera Pelléas a Mélisanda od Clauda Debussyho je další novinkou Opery Národního divadla. Snaha inscenátorů zkoncentrovat pocity a vztahy do jednoho uzavřeného pokoje však postrádá divadelní atraktivitu a vede k fádnosti.

Předlohou k opeře, jež měla světovou premiéru roku 1902 v Paříži, bylo stejnojmenné symbolistní drama Maurice Maeterlincka. Spíš než příběh, jenž by sám o sobě mohl připomínat tuctový milostný trojúhelník, tato opera bez tradičních árií kreslí křehké city a vnitřní svět hrdinů: nevlastních bratrů Golauda a Pelléase, milujících Mélisandu, záhadnou polodětskou krásku s vlasy skoro až na zem. Ty se jí ve slavné scéně vysmeknou, když se dívka nakloní z okna věže, spustí se dolů a zaplaví blaženého Pelléase…

Mám si snad představovat, že dole překážejí záclony? Ale od toho je režisér, aby si něco představoval.

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RECENZE: Pelléas a Mélisanda se trápí v cizím pokoji. To není nic nového

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Impresionistická opera Pelléas a Mélisanda od Clauda Debussyho je další novinkou Opery Národního divadla. Snaha inscenátorů zkoncentrovat pocity a vztahy do jednoho uzavřeného pokoje však postrádá...

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