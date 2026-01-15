První letošní premiéra Národního divadla. Uvede barokní operu Dido a Aeneas

Autor: ,
  7:44
Opera Národního divadla (ND) ve čtvrtek večer uvede ve Stavovském divadle v Praze svou první letošní premiéru, bude jí dílo Henryho Purcella Dido a Aeneas. Hudebního nastudování díla, označovaného za barokní perlu, se ujal dirigent Michael Hofstetter a režie Alice Nellis. Na inscenaci spolupracoval soubor Collegium vocale 1704.
Stavovské divadlo

Stavovské divadlo | foto: Asociace profesionálních divadel ČR

Jako královna Dido vystoupí hostující mezzospranistka Markéta Cukrová a Aenea ztvární sólista Opery ND basbarytonista Lukáš Bařák, za Národní divadlo o tom informoval Lukáš Přikryl.

Opera Dido a Aeneas měla premiéru zřejmě roku 1689 v londýnské Chelsea. Příběh vychází ze čtvrté knihy Vergiliovy Aeneidy a sleduje tragické milostné vzplanutí královny a zakladatelky Kartága Dido k trojskému hrdinovi Aeneovi, který ji však opustí. V barokní opeře ale na rozdíl od předlohy do osudu postav nezasahují bohové, svět patří výhradně lidem.

Představení mimo záři reflektorů. Co vše se odehrává v zákulisí Národního divadla

„V Purcellově opeře žádní bohové nevystupují. Jsou zde pouze čarodějnice. Ne jako zosobnění osudu, ale spíše jako temná stránka lidské mysli,“ uvedl dramaturg Ondřej Hučín.

Režisérka Nellis vidí Purcellovu operu jako výsostně komorní a psychologické drama, které se odehrává především v nitru hlavní hrdinky. „Dido má v sobě velmi zvláštní intimitu. Je krásná, a vlastně hrozně depresivní,“ řekla Nellis. Příběh podle ní zobrazuje především vnitřní boj člověka se sebou samým.

Umělecký ředitel Opery ND a Státní opery Per Boye Hansen ocenil přístup tvůrců k Purcellově emotivní opeře. „Jsem velmi rád, že se Alice Nellis vrací do Národního divadla po své kontroverzní, ale mimořádně úspěšné Prodané nevěstě. S barokním specialistou Michaelem Hofstetterem máme všechny předpoklady pro výjimečnou inscenaci,“ uvedl Hansen.

RECENZE: Milenci jsou mrtvi, jde se domů. Ostrčilova Legenda z Erinu nedojme

Hudebně dílo doprovodí Orchestr ND, tančit bude baletní soubor Opery ND. Nová inscenace Dido a Aeneas uzavírá volnou dramaturgickou linii posledních sezon Stavovského divadla věnovanou výjimečným ženským postavám operní literatury. Po Ariadně Richarda Strause a Médee Luigiho Cherubiniho přichází Dido jako třetí hrdinka.

Vstoupit do diskuse

Když se dotknete něčeho opravdového, není cesty zpět, říká herečka Elizaveta Maximová

Nejčtenější

Pohřeb Nečase plný známých tváří. S kamarádem se přišli rozloučit i Vaculík či Šmicer

Na pohřeb herce Pavla Nečase v Brně dorazil také hokejista Jakub Voráček. (9....

Několik známých herců a sportovců se přijelo do Brna naposledy rozloučit s hercem Pavlem Nečasem. Ten zemřel v poslední den minulého roku ve věku 59 let po náhlé zástavě oběhu. Proslavil se zejména...

Lábus znovu jako živočichář Béďa. Amatéři natočili své Slunce, seno... i s původními herci

Videopozvánka na závod horských kol Rohálovská 50 v Prusinovicích natočená v...

Neobvyklou pozvánku na jarní závod horských kol pro veřejnost představila parta nadšenců z Prusinovic na Kroměřížsku. Videoklip natočili v duchu filmové trilogie Zdeňka Trošky Slunce, seno... A...

Ksichti už přišli. Zemřel Pavel Pafko Řezáč, legendární barman z Divadla Járy Cimrmana

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana se loučí s Pavlem „Pafko“ Řezáčem. (11. ledna...

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana uveřejnilo na svém Facebooku smutnou zprávu. Ve věku 73 let zemřel 8. ledna technik a posléze barman Pavel Řezáč, jemuž blízcí neřekli jinak než Pafko. Svérázná...

Simpsonovi se loučí s další postavou. Kultovního maskota poslali do důchodu

Z 28. řady seriálu Simpsonovi

Seriál Simpsonovi se loučí s další oblíbenou postavou. Po více než 30 letech z obrazovek mizí maskot místního piva, oblíbený Duffman, tvůrci ho poslali do důchodu.

Seriál s majorem Zemanem přepisoval a lhal. Jeho největším zločinem je britský letec

Vladimír Brabec jako major Jan Zeman.

Seriál 30 případů majora Zemana provází hořká pachuť normalizace již od prvního uvedení v lednu 1976, protože byl natočen jako propagace bezpečnostního aparátu. Po změně režimu pak vyvolal diskuzi,...

První letošní premiéra Národního divadla. Uvede barokní operu Dido a Aeneas

Ukrajinská vlajka na budově Stavovského divadla (21. února 2022)

Opera Národního divadla (ND) ve čtvrtek večer uvede ve Stavovském divadle v Praze svou první letošní premiéru, bude jí dílo Henryho Purcella Dido a Aeneas. Hudebního nastudování díla, označovaného za...

15. ledna 2026  7:44

V Británii draží bizarní obraz za 168 tisíc korun. Vypadá jako karton

Vypálená hnědá od Johna Plumba

Na to, že některá umělecká díla vypadají, jako by je malovalo dvouleté dítě, je už laická veřejnost celkem zvyklá. Dílo abstraktního malíře Johna Plumba, které se nyní bude dražit v Británii, je už...

14. ledna 2026  15:15

RECENZE: Počet normálních lidí klesl na nulu, spočítal Poslední Viking

65 % Premium
Plakát k dánskému snímku Poslední Viking (2025). V hlavních rolích (zleva) Mads...

Velmi netypický Mads Mikkelsen v titulní úloze, černý humor, rudá krev a sestava podivínských bytostí, které zkoušejí vzkřísit kapelu Beatles, i když jim z toho vychází spíše ABBA. To je Poslední...

14. ledna 2026

Lábus znovu jako živočichář Béďa. Amatéři natočili své Slunce, seno... i s původními herci

Videopozvánka na závod horských kol Rohálovská 50 v Prusinovicích natočená v...

Neobvyklou pozvánku na jarní závod horských kol pro veřejnost představila parta nadšenců z Prusinovic na Kroměřížsku. Videoklip natočili v duchu filmové trilogie Zdeňka Trošky Slunce, seno... A...

14. ledna 2026  13:49

Sesadila i Scarlett. Nejvýdělečnějším hercem všech dob je hvězda série Avatar

Zoe Saldaňa na světové premiéře filmu Avatar: Oheň a popel

Nejnovější díl filmové série Avatar rozhodl. Sedmačtyřicetiletá herečka Zoe Saldaña oficiálně obsadila první příčku na žebříčku nejvýdělečnějších herců v historii. Její filmy nashromáždily už...

14. ledna 2026  12:58

Nevíte, že je potřebujete. Zázvůrková a Preissová opravují duše divákům i sobě

Hudebně-literární pořad Opravna duší s Dášou Zázvůrkovou a Martinou Preissovou.

Jak opravit duši hudbou a slovem? Pořad Opravna duší spojuje písně herečky a zpěvačky Dáši Zázvůrkové s humorem a nadhledem herečky Národního divadla Martiny Preissové, která během večera předčítá...

14. ledna 2026  9:36

KVÍZ: Tajemství Velkého Vonta. Vyhrajte v kvízu třetí díl stínadelské trilogie

Jaroslav Foglar

Nakladatelství Albatros připravilo novou ediční řadu klasických románů Jaroslava Foglara, dostupnou v síti trafik a prodejen tisku. Aktuálně vychází Tajemství Velkého Vonta v novém vydání a k...

vydáno 14. ledna 2026

Odkroutili si vojnu a ohlásili světové turné. Návrat BTS by měl vynést miliardu dolarů

Členové k-popové kapely BTS (7. prosince 2025)

Kultovní jihokorejská kapela BTS oznámila pro letošek světové turné s 79 koncerty. Ukončí tak čtyřletou přestávku, kterou členové hudební skupiny vzali kvůli povinnému vojenskému výcviku. Podle...

13. ledna 2026  20:15

Ksichti už přišli. Zemřel Pavel Pafko Řezáč, legendární barman z Divadla Járy Cimrmana

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana se loučí s Pavlem „Pafko“ Řezáčem. (11. ledna...

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana uveřejnilo na svém Facebooku smutnou zprávu. Ve věku 73 let zemřel 8. ledna technik a posléze barman Pavel Řezáč, jemuž blízcí neřekli jinak než Pafko. Svérázná...

13. ledna 2026  17:05

VIDEO: Zlomové dva dny. Nepela coby Šampion jede na olympiádu do Milána

Adam Kubala jako Ondrej Nepela ve filmu Šampion

Zlatou olympijskou medaili si Ondrej Nepela přivezl roku 1972 ze Sappora, film o něm nazvaný Šampion teď míří na olympiádu v Miláně. Předpremiéru bude mít v tamním Slovenském olympijském domě, do...

13. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Oscar klasické hudby. Dirigent Jakub Hrůša byl světovou porotou vyhlášen Umělcem roku

Dirigent Jakub Hrůša

Dirigent Jakub Hrůša byl porotou International Classical Music Awards (ICMA), složenou z šéfredaktorů předních světových hudebních časopisů a zástupců významných kulturních institucí, oceněn titulem...

13. ledna 2026  15:35

Vrátit dětem dětství. Komedie Nečekané léto s Polákovou a Hajem představuje trailer

Jordan Haj a Bára Poláková ve filmu Nečekané léto

Režisér Milan Cieslar ve filmu Nečekané léto, který bude mít premiéru 26. února, navazuje na tradici českých rodinných komedií. V hlavních rolích se představí Bára Poláková a Jordan Haj. Ústřední...

13. ledna 2026  14:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.