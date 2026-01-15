První letošní premiéra Národního divadla. Uvede barokní operu Dido a Aeneas

Jako královna Dido vystoupí hostující mezzospranistka Markéta Cukrová a Aenea ztvární sólista Opery ND basbarytonista Lukáš Bařák, za Národní divadlo o tom informoval Lukáš Přikryl.
Opera Dido a Aeneas měla premiéru zřejmě roku 1689 v londýnské Chelsea. Příběh vychází ze čtvrté knihy Vergiliovy Aeneidy a sleduje tragické milostné vzplanutí královny a zakladatelky Kartága Dido k trojskému hrdinovi Aeneovi, který ji však opustí. V barokní opeře ale na rozdíl od předlohy do osudu postav nezasahují bohové, svět patří výhradně lidem.
„V Purcellově opeře žádní bohové nevystupují. Jsou zde pouze čarodějnice. Ne jako zosobnění osudu, ale spíše jako temná stránka lidské mysli,“ uvedl dramaturg Ondřej Hučín.
Režisérka Nellis vidí Purcellovu operu jako výsostně komorní a psychologické drama, které se odehrává především v nitru hlavní hrdinky. „Dido má v sobě velmi zvláštní intimitu. Je krásná, a vlastně hrozně depresivní,“ řekla Nellis. Příběh podle ní zobrazuje především vnitřní boj člověka se sebou samým.
Umělecký ředitel Opery ND a Státní opery Per Boye Hansen ocenil přístup tvůrců k Purcellově emotivní opeře. „Jsem velmi rád, že se Alice Nellis vrací do Národního divadla po své kontroverzní, ale mimořádně úspěšné Prodané nevěstě. S barokním specialistou Michaelem Hofstetterem máme všechny předpoklady pro výjimečnou inscenaci,“ uvedl Hansen.
Hudebně dílo doprovodí Orchestr ND, tančit bude baletní soubor Opery ND. Nová inscenace Dido a Aeneas uzavírá volnou dramaturgickou linii posledních sezon Stavovského divadla věnovanou výjimečným ženským postavám operní literatury. Po Ariadně Richarda Strause a Médee Luigiho Cherubiniho přichází Dido jako třetí hrdinka.