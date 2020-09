Činoherák a Aspergerův syndrom. Finger a Sokol jsou divadelní dvojčata

Jako šumperští rodáci jste se mohli nakrásně kamarádit odmalička, ale vy oba rádi datujete začátek společného putování životem až patnáctým rokem vašeho věku. Tehdy nastal nějaký zlomový okamžik?

Ondřej Sokol: Dá se to tak říct. Znali jsme se sice úplně odmalička, protože moje babička bydlela na stejném sídlišti, jako žil s rodiči Martin, ale nechodili jsme spolu na základku. Tím se naše cesty na pár let rozdělily, aby v prváku na gymplu, u Martina tedy ve druháku, nastala scéna jako z romantického filmu. Střídali jsme se ve třídě, Martinova třída šla ven, ta má dovnitř, míjíme se ve dveřích, zastavíme se a zadíváme se upřeně na sebe – vždyť my se přece známe! A zablokovali jsme na ten moment veškerý pohyb spolužáků.

Martin Finger: Takhle to opravdu bylo. Pak jsme se za pár týdnů potkali na první a současně naší poslední hodině dramatického kroužku. A pak střih – a jdeme spolu z toho kroužku, pozdě odpoledne, povídáme si a mluvíme o tom kratičkém, ale intenzivním okamžiku, kdy jsme se viděli mezi futry. Zjistili jsme, že jsme to oba vnímali úplně stejně, a od té doby už fungujeme závisle na sobě.