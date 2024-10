Od táty jsem se nejdřív potřeboval oddělit, vzpomíná herec Ondřej Rychlý

„Na jevišti je člověk v takovém bezpečném prostředí, kde si může dovolit trošku upustit všechno, co si s sebou nese. Beru to jako přijatelnou formu agrese, protože kde jinde může člověk křičet, než právě na jevišti,“ odpovídá Ondřej Rychlý na otázku, odkud pramení síla jeho hereckého projevu.

„Vždycky se snažím hrát s tím, co mám zrovna ten den v sobě a jak se cítím. Někdy je pak těžké ze sebe představení smýt, když je hodně intenzivní. Někdy mi to ale naopak problém nedělá, už pak nic neřeším a můžu jít na pivo s kamarády. Spíš ale často potřebuju procházku po Praze, abych se pročistil a vrátil se jako šťastný táta a manžel,“ dodává.

Ondřej Rychlý se v divadle pohybuje od dětství díky svým rodičům, Petru a Pavle Rychlým. „Já jsem doslova vyrostl v Divadle Na Fidlovačce. Oba rodiče zkoušeli, neměl nás kdo hlídat, takže jsme tam opravdu byli pečení vaření. Měl jsem díky tomu padesát tet a strejdů, fascinovalo mě to,“ vzpomíná.

S láskou Ondřej Rychlý i po mnoha reprízách mluví o muzikálu Anděl Páně. A vůbec mu nevadí, že kvůli němu musí mít Vánoce třeba i na jaře. „Je to naopak úžasné a Anděl Páně je pro mě upřímně velký dárek. Tam se sešlo tolik úžasných a talentovaných lidí, že je to neuvěřitelně silný zážitek. Každý večer je kouzelný a o to víc pak ty vánoční, které nad sebou mají ještě takový pel něčeho zvláštního. Jiskří to tam o něco víc a i diváci si možná celý příběh užívají trochu jinak,“ popisuje.

Petronela hraje po svém

Roli anděla Petronela, kterou na jevišti ztvárňuje mají diváci kvůli filmovému originálu spjatou s Ivanem Trojanem. Pokusil se mu Ondřej Rychlý v něčem přiblížit? „Opravdu by mě ani stínem myšlenky nenapadlo, že bych se Ivanovi mohlo v něčem přibližovat. Ani bych si to nemohl dovolit a ani bych to nedokázal. Bylo by to velmi zbytečné. Stejně tak je to třeba s rolí Ichareva v Hráčích, kde by mě ani nenapadlo se jakkoliv přiblížit panu Abrhámovi,“ vysvětluje.

A co profesní přiblížení se tatínkovi Petrovi, kterého předloni režíroval v představení s Pravdou ven v Divadle Kalich? „Spíš jsem se potřeboval od svého táty dříve oddělit, aby se naše cesty teď mohly znovu spojit. Je úžasné, že se to podařilo. Ale vím, že jsem prostě potřeboval nějakou dobu,“ vzpomíná.

S nepříjemnými poznámkami a stereotypy kvůli známým rodičům se Ondřej Rychlý setkával už od dětství. „Jak byl táta dost mediálně známý, tak tam čas od času vznikaly různé konflikty, asi i ze žárlivosti, jak jsme byli děti. Opakovala se často ta situace: ty jsi ten jeho syn, tak se jako předveď. Velice rychle jsem se to ale naučil odfiltrovávat, protože co s tím dělat? To mi nijak nepomůže. Svých rodičů si velmi vážím, takže se kvůli názorům ostatních nebudu měnit ani hroutit,“ říká.

V rozhovoru se dál dozvíte, jaké má Ondřej Rychlý spjaté písničky se svými představeními nebo kdo ho nejvíc umělecky ovlivnil. Vzpomněl také na své seznamování s Činoherním klubem nebo jak jako malý napodoboval tatínka na jevišti. Rozpovídal se také o své lásce k hudbě, kterou mimo jiné dělá se svou ženou Terezou. Řeč přišla i na seriál Přátele, který dabovali rodiče, a jak to u něj vypadá s filmovými rolemi.