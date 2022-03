Rusko stále žije ve 20. století, řekla primabalerína a opustila Bolšoj těatr

Třicetiletá baletka je považována za jednu z nejlepších tanečnic své generace, primabalerínou moskevského Velkého divadla je od roku 2016, roky předtím tam působila jako sólistka.

„Je pro nás privilegium, že bude tancovat s naším souborem v Nizozemsku. Ačkoli ji k tomuto kroku vedou neuvěřitelně smutné okolnosti,“ uvedl Ted Brandsen, režisér nizozemského Het Nationale Ballet. Smirnovová se prý už nyní v západoevropské zemi nachází osobně.

„Nikdy jsem nemyslela, že se budu stydět za Rusko, vždy jsem byla pyšná na talentované Rusy, naše kulturní a sportovní úspěchy,“ napsala petrohradská rodačka před pár dny na sociální síti Telegram. „Nyní ale cítím, že byla namalována čára, která odděluje minulost od přítomnosti.“

„Nejde jen o to, že zřejmě každý Rus má na Ukrajině nějaké příbuzné či přátele, či o to, že můj dědeček je Ukrajinec. Jde o to, že stále žijeme, jakoby pokračovalo dvacáté století,“ dodala ještě ke svému kroku Smirnovová.

Web zpravodajského kanálu Al-Džazíra upozorňuje, že po invazi už Rusko opustilo několik cizojazyčných umělců, stejný krok podnikl třeba brazilský tanečník Victor Caixeta, který posledních pět let působil v Petrohradě. Smirnovová je ovšem zdaleka největší lokální hvězdou, která tak učinila.