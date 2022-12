Zemřela Olga Haasová-Smrčková, neteř Huga Haase a první žena Milana Kundery

Brněnská rodačka v dětském věku přišla o otce, zavražděného nacisty v Osvětimi. Od mládí inklinovala k hudbě a divadlu. Vystudovala konzervatoř a v roce 1960 nastoupila do zpěvoherního souboru brněnské Reduty, kde působila s malou přestávkou do roku 1990. Ztvárnila třeba titulní roli v muzikálu Hello, Dolly! a řadu dalších velkých úloh.

Hrála také v brněnském Divadle bratří Mrštíků a v divadle Večerní Brno, hostovala na ostravské a olomoucké scéně. Podle Zahrádky se Haasová-Smrčková věnovala skladatelskému odkazu svého otce Pavla Haase.

V roce 1956 se provdala za spisovatele Milana Kunderu, avšak jejich cesty se později rozdělily. V roce 1972 se jejím životním partnerem stal brněnský scénograf a výtvarník Vladimíra Smrčka.