V muzikálu z hitů skupiny Olympic si zahraje Mišík, Basiková i Vojtek

„Divadlo Broadway s Petrem dává dohromady sto let,“ uvedl producent představení Oldřich Lichtenberg.

Moderní muzikálová show podle tvůrců nabídne nejenom současné pojetí tanečního žánru v sepětí s multimediální interaktivní projekcí, ale především hity Olympiku v novém hudebním aranžmá Marcuse Trana. V muzikálu zazní písně Otázky, Želva, Osmý den, Jasná zpráva, Nějak se vytrácíš, má lásko a další.

Muzikál vypráví příběh mladého umělce Davida Stránského, který přestal věřit v krásu života, dokud se nesetkal s charismatickou tanečnicí Sofií. Společensky vysoce postavená Sofiina rodina však jejich vztahu nepřeje, a tak na sebe první konflikty nenechají dlouho čekat.

„Ráno jsem dočítal scénář a ujistilo mě to, že to bude senzace. Jsou tam vybrané i písničky, které bych tam neočekával, a to se mi strašně líbí,“ uvedl Janda.

Scénář a režie jsou dílem Radka Balaše, který scénografii svěřil do rukou Šimona Cabana, choreografického partu se ujala Anet Antošová a kostýmy jsou z dílny Romana Šolce.

Hlavního hrdinu Davida budou alternovat Adam Mišík, Vojtěch Drahokoupil a Petr Ryšavý. V dalších rolích se představí Bára Basiková, Sharlota nebo Veronika Žilková. Objeví se i herci známí z Divadla Broadway jako Sandra Pogodová, Bohouš Josef, Natálie Grossová nebo Josef Vojtek.

„Role ještě nejsou přesně rozdané, jsou tam nějací dva otcové, takže bych měl hrát jednoho z nich, toho agresivnějšího a živočišnějšího,“ řekl zpěvák Josef Vojtek. „Hudba Olympiku to je jasná páka, tam je to jasné. Petr Janda nás kdysi jako Kabáty vybral na edici Rockmapa, a tím nám velice pomohl. Díky té nahrávce jsme vyrazili dál než za okres Teplice a otevřel nám cestu do celé republiky a na Slovensko. V jeho studiu jsme natočili svoje první tři desky, takže Jandovi můžeme být vděční za to, kde jsme teď,“ dodal.

Osmnáct let poté

Muzikál Okno mé lásky v Divadle Broadway uvedou osmnáct let poté, co tam měla obnovenou premiéru inscenace Olympic aneb Jak se lítá vzhůru. V Divadle Ta Fantastika měl muzikál premiéru o dva roky dříve, kde ho podle scénáře zakladatele nejstarší české rockové formace Jandy a spisovatelky Ivy Hercíkové nastudoval režisér Petr Novotný.

Na scéně diváci mohli vidět Olympic v tehdejším složení Janda (zpěv, sólová kytara), Milan Broum (basová kytara, zpěv), Jiří Valenta (klávesové nástroje, zpěv) a Milan Peroutka (bicí). Role mladého Petra Jandy se ujal Aleš Háma.