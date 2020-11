Až zemřu, chci ohně stroje. Přeřeknutí dovedlo Chantal Poullain do ringu

K osobnosti Chantal Poullain patří vedle uměleckých předností i specifická čeština. Právě ta inspirovala titul představení, které herečka nyní chystá se souborem současného tance 420PEOPLE. „Jednou jsem mluvila o tom, že až zemřu, přeji si, aby se to místo smutku slavilo. Před synem jsem tehdy řekla, že chci, aby byly ohně stroje,“ vysvětluje Poullain. Režisér a lídr souboru Václav Kuneš proto rozhodl, že Ohně Stroje použije jako název vznikající novinky.



„Téma představení inspiroval můj život, můj životní boj. Jako herečka v něm budu částečně ztvárňovat sebe samu,“ přibližuje Poullain, kterou v novince čeká text i pohyb.

Druhým tématem Ohňů Strojů přitom bude možná trochu překvapivě box. „Vyměnili jsme si s Chantal knihu Z ulice do ringu slavného trenéra Teddyho Atlase. Popisuje v ní, jak se boxer musí na boj připravovat,“ popisuje Kuneš. „On mimo jiné trénoval i Twylu Tharpovou, ikonu americké choreografie, a herce Willema Dafoa. V knize zmiňuje, jak ho překvapilo, jak jsou tito herci na sebe tvrdí. Makají prý v mnoha ohledech víc než profesionální boxer,“ pokračuje Kuneš.

„To vyprávění jsem narouboval na taneční profesi a vyprávění Chantal. I ona je totiž veliká bojovnice,“ vysvětluje Kuneš, kterého vedle choreografie proslavila i účast ve StarDance. „Celé představení je o boji řeči a těla. Chantal se občas v češtině nedokáže přesně vyjádřit a tanečníci se vyjadřují tělem, tak se nám to spojilo,“ dodává Kuneš.

Spoustu lidí je nadoraz

„Je to pro mne velmi zajímavé, inscenace kombinuje řeč s fyzičnem,“ potvrzuje Poullain, pro kterou je to po představení Mirage už druhá spolupráce se souborem 420PEOPLE.

„Mám pohybové divadlo strašně ráda, kdysi jsem dělala balet. Fyzické vyjadřování je pro mne srovnatelné s vyjadřováním slovním. Není vždy nutné mluvit, pohybem očí, tváře či těla toho umíme vyjádřit spoustu. Připomíná mi to i časy, kdy jsem česky vůbec nerozuměla,“ vysvětluje herečka, která by do představení ráda dostala i aktuální téma odcizení a psychické nepohody.

„Na jednu stranu je nutné všechna omezení respektovat a dodržovat, ale na druhou stranu zapomínáme, jaký to má vliv na psychiku. Spoustu lidí je úplně nadoraz. Komunikace, divadlo a vůbec kultura jsou strašně důležité. Lidé už ztrácejí možnost najít nějakou inspiraci a sílu. Už se nesmějí a smích je přitom největší lék,“ dodává.

Novinku Ohně Stroje plánují 420PEOPLE na 18. ledna. K představení vzniká i krátký film v režii Jaroslava Brabce.