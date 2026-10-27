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Ať Klempíř skončí! Herci Národního divadla vyhlásili stávkovou pohotovost

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  21:30
Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) na tiskové konferenci po zasedání...

Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) na tiskové konferenci po zasedání vlády. (14. září 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Pavel Neškudla a Berenika Anna Mikeschová v Hamletovi
Pavel Neškudla a Csongor Kassai v Hamletovi
Zasedání vlády. Na snímku ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé). (12. října...
Igor Orozovič a Taťjana Medvecká v představení Hamlet v Národním divadle
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Členové Činohry Národního divadla vyhlásili po úterním představení Hamleta stávkovou pohotovost. Požadují okamžité odstoupení ministra kultury Oto Klempíře a ředitelky jeho kabinetu a tiskové mluvčí Barbory Šťastné. Po vládě chtějí, aby projednávaný zákon o zrušení koncesionářských poplatků neprodleně stáhla, uvedli v prohlášení společně s dalšími požadavky.

Vládní koalici vyzývají, aby dosavadní zákon o financování veřejnoprávních médií ponechala, nebo začala projednávat nový. „A to na základě širokého konsenzu všech parlamentních stran, panelu odborníků a zaměstnanců dotčených organizací,“ uvedli. Ten současný podle nich ohrožuje nezávislost veřejnoprávních médií a umožňuje aktuální vládě uplatňovat přímý vliv na jejich fungování.

„Požadujeme také okamžité odstoupení ministra kultury ČR Oto Klempíře a ředitelky jeho kabinetu a tiskové mluvčí Barbory Šťastné,“ zní v prohlášení.

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„Herecká asociace plně podporuje požadavky členů činohry ND a jejich vyhlášení stávkové pohotovosti,“ uvedl prezident Herecké asociace Ondřej Kepka.

Herci v prohlášení zveřejněném ihned po skončení úterního představení Hamlet v Národním divadle uvedli, že chtějí také okamžité zastavení zásahů do grantové a dotační politiky ministerstva kultury a zasahování do činnosti jeho odborných komisí. Jedním z dalších požadavků je zastavení snah proměnit Státní fond audiovize a oslabit systém podpory české audiovizuální tvorby.

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„Dále požadujeme zastavení nepovedeného výběrového řízení na nového ředitele nebo novou ředitelku Národní galerie Praha a zajištění transparentního a odborného výběru. Chceme také stažení nového návrhu Státní kulturní politiky, připraveného bez řádného zapojení odborné veřejnosti, a zahájení implementace původně schválené Státní kulturní politiky 2026–2030+,“ uvedli v prohlášení.

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„Připojujeme se k výzvě pobouřených studentek a studentů a vstupujeme do stávkové pohotovosti. Stejně jako oni jsme znepokojeni aktuálním politickým vývojem, který vyvrcholil sobotním schvalováním návrhu zákona o médiích veřejné služby do druhého čtení ve 4:36 ráno,“ uvedli odbory Činohry ND.

„Jsme součástí jedné kultury: patří do ní Národní divadlo, stejně jako soubor nezávislé scény, literární časopis nebo umělecká škola. Jedni bez druhých nemůžeme existovat. Tvoříme systém. Pokud bude zničena jedna jeho část, poškodí to i celek,“ uvedli.

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Dokud podle nich nebudou požadavky splněny, zůstanou ve stávkové pohotovosti. „Jsme také připraveni náš protest zintenzivnit,“ dodali. Zároveň vyzvali, aby se ke stávce připojili i další lidé na pracovištích.

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