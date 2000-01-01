náhledy
Už tradičně výrazným vizuálem na sebe upoutává Mezinárodní festival Divadlo, který mezi 10. a 18. zářím hostí Plzeň. Na letošní už třiatřicátý ročník zvou naše přední herecké tváře, tedy Petr Lněnička, Miroslav Hanuš a Denisa Barešová. Diváci se opět mohou těšit na zahraniční soubory a to nejlepší z loňských tuzemských počinů.
Už 33. ročník oblíbeného a zavedeného festivalu v Plzni uvede celkem 25 souborů z Francie, Maďarska, Německa, Norska, Slovenska i České republiky a téměř 40 představení a dalších akcí.
Tuzemský program se pro návštěvníky tradičně stane šancí vidět na jednom místě během pěti dnů výběr z nových, výjimečných inscenací, které se urodily za uplynulou sezónu na scénách v Brně, Liberci, Ostravě, Plzni, Praze, Uherském Hradišti a Ústí nad Labem.
Hlavním lákadlem jsou ale zahraniční práce. Třeba inscenace Tatarka Slovenského národného divadla v režii Dávida Pašky vycházející z literární tvorby slovenského spisovatele a publicisty Dominika Tatarky.
Nebo inscenace Parallax budapešťského Divadla Proton, která není v Maďarsku k vidění. „Režisér této inscenace Kornél Mundruczó a jeho soubor Proton nejsou doma podporováni, a tudíž hostují pouze v zahraničí a pohybují se na hraně přežití,“ zdůrazňuje dramaturgyně Dora Štědroňová.
Píše se rok 2077. Na Zemi, sužované ekonomickými i environmentálními problémy, bojuje lidstvo o přežití – a část populace žije na Marsu. To je východisko nejnovější inscenace Vzdálenost Tiaga Rodriguese produkované Festivalem d’Avignon a koprodukované právě plzeňskou přehlídkou.
Tuzemský program na festivalu Divadlo je pak pro návštěvníky šancí vidět na jednom místě během krátké doby bohatý výběr z výjimečných počinů, které vznikly po celé České republice. Třeba vynikající Paní Dallowayovou, kterou od února hraje Divadlo Na zábradlí.
Nebo sugestivní novinku pražské MeetFactory Noční můry s čápem marabu s Danem Kranichem v jedné z rolí. Program festivalu také zahrnuje alternativní představení sekce Johan uvádí v Moving Station, debaty, studentské workshopy a výstavu. Kompletní program i vstupenky v prodeji najdete na www.festivaldivadlo.cz.
