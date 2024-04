RECENZE: Komunistická svině? Babi se štrúdlem? Bydžovská hraje prokurátorku

Osobní pohnutky vedly režiséra a dramatika Jakuba Čermáka k tomu, aby napsal a zrežíroval novinku O polednách. Divadelní kus zaobírající se osudem a finální etapou života komunistické prokurátorky Ludmily Brožové-Polednové sepsal i proto, že si pamatoval vlastní politické neshody s nejstarší generací své rodiny.

Divákům tedy jako hlavní hrdinku představil ženu, která v mládí působila jako prokurátorka u soudu s Miladou Horákovou a která byla právě za to na stará kolena odsouzena a stala se v 88 letech nejstarší českou vězeňkyní.

Těžké role ženy, která je domově důchodců konfrontována se svou minulostí, se chopila Zuzana Bydžovská. Čermák jí prý roli psal vysloveně na tělo a jeho souhra s herečkou je zde opravdu znát. Hrdinka právě zabíjí čas se svými kumpány (Miloslav König a Ivana Uhlířová), když se objeví soudní doručovatel. Zatímco se stará žena snaží zorientovat v nastalé situaci a dává si dohromady, za co vlastně má být souzena, dorazí její dcera a vnučka. „Upekla jsem štrúdl, dáte si?“ ptá se hrdinka trochu popleteně a stále dokola svých potomků nad pocukrovaným plechem.

Mimo osobní rovinu, kdy vedle sebe staví aktivní účastnici procesů (role ve společnosti) a milovanou babičku (role v rodině), chtěl Čermák otevřít ještě jedno ožehavé a dosud vlastně nepříliš diskutované téma. Tedy jak a zda vůbec soudit ty, které si spravedlnost našla až nad hrobem.

„Všichni do jednoho to uhráli na stařeckou demenci či preterminální stav,“ hřímá jedna z postav Miloslava Königa v hercově skvělém sólu, kdy připomíná, jak se s podobným problémem zhruba o pět, deset let dříve vyrovnávali v sousedním Německu. „Geriatrické právo, paliativní spravedlnost!“ předesílá.

„Oběšená politička je výnosný byznys, ten nejlepší merch,“ zazní pak v momentu, kdy se chystá velkolepý soud. Vtip textu, ponor do tématu, sršatost Čermákovy režie a množství působivých nápadů se zde potkává s originální scénou a především výkony herců. Zejména nezaměnitelný přednes a celková osobnost Ivany Uhlířové skvěle komunikuje s tvůrcovými nápady. Své si ovšem odehrají i Miloslav König (zmíněná část s geriatrickým právem) a Daniel Krejčík. Ten vedle dalšího ztvárňuje například režiséra chystajícího stařenku na poslední výstup u soudu. Moderní rady a přístup tohoto hrdiny však vedou pouze k hashtagu „komunisticka_svine“.

O polednách 70 % Depresivní děti touží po penězích premiéra 17. března 2024 scénář, režie: Jakub Čermák hrají: Zuzana Bydžovská, Daniel Krejčík, Ivana Uhlířová, Miloslav König, Zoja Oubramová, Veronika Janků

Pro množství nápadů a nestále se míhající postavy lze celé pozdní dobrodružství naší nejznámější dělnické prokurátorky ve Venuši ve Švehlovce chápat jako horečnatý sen, ve kterém se poloslepá (ale dobře slyšící) důchodkyně vyrovnává s moderní dobou a svými minulými skutky. Její spolustolovníci z domova důchodců se zde prolínají s dávnými kolegy nechvalných procesů takovým způsobem, že to chvíli vypadá spíše na spiritistickou seanci. A možná přijde i sama Milada Horáková, aby „své prokurátorce“ udělila finální rozhřešení...

I když může v některých částech působit Čermákovo podání možná až příliš plakátově, zaujme ztvárněním i nasazením a opravdu otevírá otázky neřešené.

Diváci však mohou mít problém s celkovou délkou představení. Tvůrce byl nejspíš do svého díla ponořen natolik, že mu potřebný odstup nedopřála ani tak zkušená dramaturgyně jako je Marta Ljubková. I přes přílišnou stopáž však celkově vzniklo působivé a originální dílo, které diváka donutí přemýšlet.