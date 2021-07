Samota, slabost, truchlení. Nultý bod se zaobírá nepříjemnými pocity

Už třináctý ročník festivalu Nultý bod naplánovali pořadatelé na 10. až 15. července. Zahraniční i domácí přesžánrová tvorba týkající se tanečního, loutkového a vizuálního divadla bude k vidění na netradičních pražských lokalitách. „Budete moci prozkoumat utajená zákoutí Studia ALTA a zahradu Invalidovny, Divadlo X10 a také opuštěná místa Rohanského nábřeží,“ lákají tvůrci v čele s ředitelkou Ludmilou Vackovou.

„Program letošního ročníku představí projekty, které jsme začali připravovat už v minulých dvou letech. Mám radost, že se nám podařilo navázat nové zahraniční spolupráce a nyní je můžeme představit českým divákům. Zároveň můžeme pokračovat v projektech, které získaly u nás uměleckou rezidenci v minulém roce, a podpořit mladé české umělce,“ předesílá Vacková.

Festival zahájí svůj program pohybovou instalací dánského kolektivu dadadans. Jejich projekt Circus Loneliness slibuje pocitovou procházkou po utajených zákoutích Studia ALTA sídlícího v Invalidovně. Sedm performerů zde diváky nechá nahlédnout do světa samoty. Do instalace mohou přicházející pozorovatelé volně vcházet a odcházet během celého víkendu vždy v podvečerních hodinách.

Divadlo X10 nabídne prostor projektu Y Events: The Ecology of Attention. „V naší společné koprodukci se vrátí do fyzického prostoru událost vytvořená s berlínským cyklem Montag Modus. Sdílené prostředí Y Events: The Ecology of Attention nabídne prostor, ve kterém ještě stále můžeme být křehcí a zranitelní. Což nutně nemusí znamenat slabost, ale naopak výsadu,“ lákají pořadatelé. Vystupujícími performery budou Němec Julian Weber a čeští Trigger Collective.

Ukrytá panelová cesta Rohanského nábřeží se stane dějištěm site specific verze představení Alice Minar: EXPLOSION. „Taneční kousek pro čtyři performery, pohádkový svět obrazů; hněv a fyzická energie, která se hromadí, výbuch je tedy nasnadě.“

Francouzsko-německá performerka Pauline Payen si pro svou tvorbu vybrala pocit truchlení. Své meditační Grieving for Post-Pandemic Future(s) bude možné navštívit ve východní zahradě Invalidovny.

Poezii naděje i strachu pak v Divadle X10 otevře skupina L’insolite Mecanique se svým projektem Je brasse de l’air. „Představení je procházkou autorky Magali Rousseau a diváků v nekonečném vesmíru osídleném stroji, které střídavě vstupují do světla a ožívají. Její mechanismy jsou jemné, inteligentní, poetické a bravurně vytvořené. Obývají určitou oblast naší představivosti živenou našimi nadějemi i strachy. Každý tak může spatřit kousek svého světa nebo jen nahlédnout a nechat se udivovat touto jemnou a propracovanou poetikou,“ lákají pořadatelé na projekt, který je prý vhodný pro diváky už od šesti let.

Všechna představení jsou přístupná zdarma, z důvodu kapacity ale organizátoři doporučují rezervovat si místa předem. Více na stránkách festivalu.