Po stopách Marthy. Nultý bod letos přiveze hudbu i dosídlení Sudet

Do Letní Letné je v polovině července ještě daleko, takže mezinárodní přehlídka představuje skvělou alternativu pro ty, kterým velké letní scény plné komedií nic neříkají. Jedenáctý ročník přehlídky zamíří v termínu 15. až 20. července do pražských prostor Divadla v Celetné, Kampusu Hybernská a Divadla X10 (nedávno označovaného jako DUP39).

Festival zahájí vystoupení Cutlass Spring kanadské tanečnice Dany Michelové. Katalánský performer Xavier Bobés zde dále uvede své Things Easily Fogotten, v představeení nabídne svůj pohled na španělskou historii druhé poloviny 20. století. Významný německý choreograf Raimund Hoghe přiveze taneční performanci Songs for Takashi.

Z českých performerů zaujme soubor Tantehorse, který připravil divadelní experiment na hranici performance, instalace a únikové hry pro jednoho diváka. V jejich projektu Osudety: In the Middle of Nowhere jde divák ve stopách jisté Marthy: prožívá její dětství, cestu z jihu Francie do poválečného ČSR, zabydluje tajemný dům v Sudetech a prožívá půl století všednodenního života v pohraničí.

Nultý bod už druhým rokem zasahuje i do hudebních vod. Doprovodný program se letos věnuje tématu „nových sonických dimenzí“. Prostorové kompozice zde představí Irka Barbara Ellisonová, Běloruska Polina Khatsenko a Japonka Midori Hirano.