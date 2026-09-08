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Petr Brukner končí v Divadle Járy Cimrmana. Aktuální sezona bude poslední

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  7:00
Herec Divadla Járy Cimrmana Petr Brukner vystoupil v Aktu v Kulturním domě v...

Herec Divadla Járy Cimrmana Petr Brukner vystoupil v Aktu v Kulturním domě v Letovicích na Blanensku (3. února 2023). | foto: ČTK

Herec Divadla Járy Cimrmana Petr Brukner vystoupil v Aktu v Kulturním domě v...
Petr Brukner v Českém nebi
Petr Brukner
Petr Brukner a Miloslav Štibich ve filmu Slavnosti sněženek (1983)
12 fotografií
Začínající 60. sezona Divadla Járy Cimrmana bude pro Petra Bruknera, kterého diváci znají například jako policejního praktikanta Hlaváčka ze hry Vražda v salonním coupé, poslední. Třiaosmdesátiletý herec, který v populárním souboru začínal v roce 1967 jako oponář a později se vypracoval až k hlavním rolím, to řekl v rozhovoru ČTK.

Jako důvod uvedl zdravotní a s tím související psychické problémy.

„Když jsem tak rekapituloval ten můj život, vzpomněl jsme si na jedno pořekadlo, že v nejlepším se má přestat. A pak jsem ještě mluvil s několika kolegy, skutečnými herci, a nikdo z nich netoužil umřít na jevišti,“ uvedl Brukner. „Mám obě dcery a vnuka u televize a u filmu, přičemž on mi říkal, že by pro mě měli roličku v nějakém seriálu. Odmítl jsem s tím, že moji vysněnou roli tam pro mě nemají - 20 natáčecích dnů role starého muže v umělém spánku,“ dodal.

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Za šest desítek let odehrál Brukner, původním povoláním projektant, přibližně 7 000 představení. „Když vidím to množství představení, která už jsme sehráli, tak mě těší, že jsem se tenkrát před 60 lety do téhle party dostal. Měl jsem štěstí, že se tam stále držím, je to prima, ale už je to pro mě unavující. Už ubírám, občas si zahraju Vraždu v salonním coupé, to byla moje první velká role, v Záskoku nebo v Němém Bobši. Z našich 15 her už nehraju asi ve čtyřech nebo pěti,“ sdělil.

Brukner, který ve výhradně mužském souboru Divadla Járy Cimrmana zvládl i ženské role v hrách Záskok a Švestka, sebe i mnohé své kolegy považuje za dědečky. „My se do divadla vždycky přišouráme, pak se v šatně oklepeme, na jevišti ze sebe děláme mladíky, ale pak se zase odšouráme domů. Já pak potřebuju dva dny, abych se vzpamatoval. Už mám problém na scéně klečet, kdyby mi například ve hře Dobytí severního pólu kluci nepomohli vstát, tak tam klečím až do konce,“ prohlásil.

Herec Divadla Járy Cimrmana Petr Brukner vystoupil v Aktu v Kulturním domě v Letovicích na Blanensku (3. února 2023).
Herec Divadla Járy Cimrmana Petr Brukner vystoupil v Aktu v Kulturním domě v Letovicích na Blanensku (3. února 2023).
Petr Brukner v Českém nebi
Petr Brukner
12 fotografií

Přínos Divadla Járy Cimrmana Brukner vidí v možnosti na chvíli zapomenout na drsnou realitu současného světa. „Nehodlám už se dívat na zprávy nebo číst noviny, tak je to strašné. Na lidech v hledišti, kam chodí naši původní diváci se svými dětmi a vnoučaty, je vidět, jak se potřebují smát,“ konstatoval.

Píseckého rodáka Bruknera do Divadla Járy Cimrmana pozval přítel Ladislav Smoljak. Bruknerova manželka Eva se stala uvaděčkou. Pro jeho herectví je typický komicky nesmělý, naivní projev podpořený vysoko položeným hlasem. Od 70. let 20. století se objevoval i ve filmu, nejprve ve snímcích z pera dvojice Smoljak-Svěrák, později i v jiných. Většinou se jednalo o epizodní, ale výrazné role. Vystupoval i v dětském televizním pořadu Kouzelná školka a v dokumentu Život hledáčkem Petra Bruknera.

...až po Hrabětu. Připomeňte si „Cimrmany“, kteří již odešli do Českého nebe

Mezi jeho záliby patří fotografování, kterému se věnuje od deseti let. Jako fotograf se považuje za samouka, amatéra, i když 13 let pracoval jako redaktor v nakladatelství ČTK Pressfoto. V roce 2021 vyšla Bruknerova kniha vzpomínek nazvaná Jen tak jsem šel kolem.

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